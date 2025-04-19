NYP: Наступного тижня у Лондоні можуть ухвалити рішення щодо повного припинення вогню

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив американським посадовцям, що Київ "на 90%" підтримує мирну ініціативу президента Трампа, представлену в Парижі Штатами, пишуть ЗМІ, а також очікується, що у Лондоні з 21 квітня можуть ухвалити рішення про припинення вогню.

Джерело: високопоставлений представник адміністрації президента США у коментарі New York Post

Деталі: Джерело видання зазначає, що наступного тижня у Лондоні планують ухвалити рішення щодо повного та всеосяжного припинення вогню.

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Пряма мова представника адміністрації: "Я думаю, частина їхнього (українського – ред.) занепокоєння стосується землі… того, що вони називають "де-юре" і "де-факто".

"Де-факто" означає, що ми визнаємо, що росіяни окуповують цю землю, але не кажемо, що [Україна] назавжди її віддає. "Де-юре" означає, що ми визнаємо, що [росіяни] забрали цю землю і ми її більше не побачимо".

Деталі: NYP пише, щоб посадити Росію за стіл переговорів, спеціальний президентський посланець Стів Віткофф може запропонувати Москві "пряник" у вигляді пом’якшення санкцій – і, можливо, розмороження арештованих активів, сказав високопосадовець.

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Нагадаємо: Президент США Дональд Трамп стверджував, що до 20 квітня Росія передасть США відповідь на пропозицію про "припинення вогню" в Україні.