CNN: США хотят организовать еще одну встречу Уиткоффа с россиянами

Администрация президента США Дональда Трампа планирует организовать еще одну встречу его спецпосланника Стива Уиткоффа с представителями РФ, чтобы убедить Москву согласиться на предложенные США условия прекращения войны.

Источник: CNN со ссылкой на источник

Дословно: "Источник, который говорил с CNN в пятницу, сообщил, что есть еще некоторые пункты, которые нужно заполнить, добавив, что США планируют работать над этим с европейцами и украинцами на следующей неделе в Лондоне.

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Администрация Трампа параллельно планирует еще одну встречу между посланником Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом и россиянами, чтобы убедить Москву присоединиться к рамкам, сообщил источник".

Детали: Издание также сообщает со ссылкой на информированного чиновника, что администрация Трампа готова признать российский контроль над Крымом как часть предложения США о прекращении войны с Украиной. Предложение США о прекращении войны также предусматривает прекращение огня вдоль линии фронта.

По словам собеседника, это предложение было представлено европейцам и украинцам в Париже в четверг. Об этом также было сообщено россиянам во время телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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