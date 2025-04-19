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CNN: США хотят организовать еще одну встречу Уиткоффа с россиянами

Катерина ТищенкоСуббота, 19 апреля 2025, 21:58
CNN: США хотят организовать еще одну встречу Уиткоффа с россиянами
Стив Виткофф, фото Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа планирует организовать еще одну встречу его спецпосланника Стива Уиткоффа с представителями РФ, чтобы убедить Москву согласиться на предложенные США условия прекращения войны.

Источник: CNN со ссылкой на источник

Дословно: "Источник, который говорил с CNN в пятницу, сообщил, что есть еще некоторые пункты, которые нужно заполнить, добавив, что США планируют работать над этим с европейцами и украинцами на следующей неделе в Лондоне.

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Администрация Трампа параллельно планирует еще одну встречу между посланником Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом и россиянами, чтобы убедить Москву присоединиться к рамкам, сообщил источник".

Детали: Издание также сообщает со ссылкой на информированного чиновника, что администрация Трампа готова признать российский контроль над Крымом как часть предложения США о прекращении войны с Украиной. Предложение США о прекращении войны также предусматривает прекращение огня вдоль линии фронта.

По словам собеседника, это предложение было представлено европейцам и украинцам в Париже в четверг. Об этом также было сообщено россиянам во время телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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Предыстория:

  • 11 апреля Уиткофф имел встречу с правителем РФ Путиным в Санкт-Петербурге, где обсуждался потенциальный путь к урегулированию в Украине. По данным пропагандистских СМИ РФ, разговор длился 4,5 часа.
  • В четверг, 17 апреля, в Париже прошла встреча между украинской делегацией и представителями Франции, Германии и Великобритании, в ходе которой речь шла, в частности, о полном прекращении огня, многонациональном контингенте и гарантиях безопасности для Украины.
  • Также в Париж прибыла американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио и специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом для проведения переговоров.
  • В пятницу, 18 апреля, Рубио заявил, что необходимо "определить в ближайшие дни", "возможен" ли мир в Украине, подчеркнув, что "Соединенные Штаты имеют другие приоритеты" и что Штаты готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если "в ближайшие дни" увидят, что прогресса в этом направлении нет.
  • Издание New York Post писало, что в Лондоне с 21 апреля могут принять решение о прекращении огня.

СШАРосcияпереговоры
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