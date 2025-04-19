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Росія знищила або пошкодила понад 600 релігійних об'єктів – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 19 квітня 2025, 23:49
Росія знищила або пошкодила понад 600 релігійних об'єктів – Зеленський
скріншот відео з соцмереж президента

За роки повномасштабної війни російські удари знищили або пошкодили більш ніж 600 релігійних об'єктів, а 67 українських священнослужителів були вбиті або закатовані російськими окупантами.

Джерело: Зеленський у зверненні до світу напередодні Великодня, оприлюдненому англійською мовою

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Пряма мова: "Російська армія – одна з найбільших загроз християнським церквам та вірянам. За роки повномасштабної війни російські удари знищили або пошкодили більш ніж 600 церков, молитовних будинків і місць поклоніння. 67 українських священників, пасторів та монахів були вбиті або закатовані російськими окупантами.

І це не просто "супутні втрати". Ракета вдарила у вівтар православного собору в Одесі. Артилерія залишає розбитими храми. Молитовні будинки палають від ударів російських бомб.

Шістсот сорок релігійних об’єктів було знищено, більшість із них християнські. Але ми відбудуємо їх усі".

Зеленськийцеркварелігіявійна
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