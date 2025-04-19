Россия уничтожила или повредила более 600 религиозных объектов – Зеленский

За годы полномасштабной войны российские удары уничтожили или повредили более 600 религиозных объектов, а 67 украинских священнослужителей были убиты или замучены российскими оккупантами.

Источник: Зеленский в обращении к миру накануне Пасхи, обнародованном на английском языке

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Прямая речь: "Российская армия – одна из самых больших угроз христианским церквям и верующим. За годы полномасштабной войны российские удары уничтожили или повредили более 600 церквей, молитвенных домов и мест поклонения. 67 украинских священников, пасторов и монахов были убиты или замучены российскими оккупантами.

И это не просто "сопутствующие потери". Ракета ударила в алтарь православного собора в Одессе. Артиллерия оставляет разбитыми храмы. Молитвенные дома горят от ударов российских бомб.

Шестьсот сорок религиозных объектов было уничтожено, большинство из них христианские. Но мы отстроим их все".