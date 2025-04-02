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Росіяни втретє за добу вдарили безпілотниками по Харкову, виникли пожежі

Тетяна ОлійникСереда, 2 квітня 2025, 23:49
Росіяни втретє за добу вдарили безпілотниками по Харкову, виникли пожежі
Фото ілюстративне - Getty Images

Увечері 2 квітня російська армія знову завдала ударів по Харкову. 

Джерело: мер Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За даними Терехова, близько 22:00 в місті пролунав вибух, місто під атакою ударних БпЛА.

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За попередніми даними, удар був по приватному сектору Київського району. Згодом мер повідомив про ще один вибух у Харкові.

О 22:29 Терехов повідомив, що росіяни за 40 хвилин завдали 14 ударів по місту.

Оновлено: О 22:35 Синєгубов повідомив, що був дроновий удар по Дергачах. Там, попередньо, є постраждалий.

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Також він повідомляє, що зафіксована низка ударів у Київському районі.

О 23:26 Терехов повідомив, що 14 ударів ворожих безпілотників прийшлися по пʼятьох локаціях міста, усі у Київському районі. Обійшлося без постраждалих. Є невеликі пошкодження житлового фонду та транспортної інфраструктури. 

Синєгубов також повідомив, що в Черкаській Лозовій спалахнула пожежа внаслідок обстрілу ворожим безпілотником.

О 23:45 стало відомо, що впродовж години сили РФ застосували 17 БпЛА типу "Шахед" по місту

Внаслідок обстрілу зайнялися локальні пожежі. 

Що передувало:

  • У ніч проти 2 квітня в Харкові пролунали вибухи, росіяни вдарили 15-ма безпілотниками. Постраждали 8 людей, серед них діти.
  • Удень 2 квітня російські війська влучили безпілотником "Молнія" у багатоповерхівку в Харкові, внаслідок чого постраждали 4 людини, серед них 10-річний хлопчик.
  • Терехов повідомляв, що кількість обстрілів міста у березні зросла вдвічі порівняно з лютим. Всього ситуаційний центр зафіксував 42 атаки та 172 повітряні тривоги – в середньому п’ять разів на добу.

Харківбезпілотникивійна
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