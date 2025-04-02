Росіяни втретє за добу вдарили безпілотниками по Харкову, виникли пожежі
Увечері 2 квітня російська армія знову завдала ударів по Харкову.
Джерело: мер Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов
Деталі: За даними Терехова, близько 22:00 в місті пролунав вибух, місто під атакою ударних БпЛА.
За попередніми даними, удар був по приватному сектору Київського району. Згодом мер повідомив про ще один вибух у Харкові.
О 22:29 Терехов повідомив, що росіяни за 40 хвилин завдали 14 ударів по місту.
Оновлено: О 22:35 Синєгубов повідомив, що був дроновий удар по Дергачах. Там, попередньо, є постраждалий.
Також він повідомляє, що зафіксована низка ударів у Київському районі.
О 23:26 Терехов повідомив, що 14 ударів ворожих безпілотників прийшлися по пʼятьох локаціях міста, усі у Київському районі. Обійшлося без постраждалих. Є невеликі пошкодження житлового фонду та транспортної інфраструктури.
Синєгубов також повідомив, що в Черкаській Лозовій спалахнула пожежа внаслідок обстрілу ворожим безпілотником.
О 23:45 стало відомо, що впродовж години сили РФ застосували 17 БпЛА типу "Шахед" по місту
Внаслідок обстрілу зайнялися локальні пожежі.
Що передувало:
- У ніч проти 2 квітня в Харкові пролунали вибухи, росіяни вдарили 15-ма безпілотниками. Постраждали 8 людей, серед них діти.
- Удень 2 квітня російські війська влучили безпілотником "Молнія" у багатоповерхівку в Харкові, внаслідок чого постраждали 4 людини, серед них 10-річний хлопчик.
- Терехов повідомляв, що кількість обстрілів міста у березні зросла вдвічі порівняно з лютим. Всього ситуаційний центр зафіксував 42 атаки та 172 повітряні тривоги – в середньому п’ять разів на добу.