США та Іран заявляють про прогрес у ядерних переговорах і готуються до наступного раунду

США та Іран повідомили про суттєвий прогрес у переговорах щодо іранської ядерної програми. На тлі позитивних сигналів сторони домовилися продовжити консультації наступного тижня – наступна зустріч запланована на 26 квітня в Омані.

Джерело: Reuters

Деталі: Після суботньої зустрічі в Римі, де, за інформацією Reuters, сторони провели як прямі, так і непрямі консультації, обидві делегації відзначили прогрес в обговоренні майбутньої ядерної угоди.

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За словами високопоставленого чиновника адміністрації Трампа, який говорив на умовах анонімності про приватну дипломатичну зустріч, на певному етапі переговорів у Римі спеціальний посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф та міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі провели розмову віч-на-віч.

Він додав, що сторони "досягли дуже хорошого прогресу в наших прямих і непрямих переговорах".

Це підтвердив і міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, який у соцмережі X написав, що сторони досягли "прогресу щодо принципів і цілей можливої угоди". Водночас він зауважив, що "оптимізм може бути виправданим, але тільки з великою обережністю".

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Міністерство закордонних справ Оману повідомило, що сторони домовилися продовжити переговори з метою укладення угоди, яка забезпечить Ірану "повну свободу від ядерної зброї та санкцій, а також збереже його здатність розвивати мирну ядерну енергетику".

Перед початком переговорів щодо Ірану Віткофф зустрівся в Римі з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Маріано Гроссі.

Дослівно: "Агентство ООН з нагляду за ядерною програмою, ймовірно, відіграватиме ключову роль у перевірці дотримання Іраном зобов'язань у разі досягнення угоди, як це було у випадку з угодою 2015 року, яку Іран уклав зі світовими лідерами".

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