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США та Іран заявляють про прогрес у ядерних переговорах і готуються до наступного раунду

Іван Д'яконовНеділя, 20 квітня 2025, 01:01
США та Іран заявляють про прогрес у ядерних переговорах і готуються до наступного раунду
Спецпосланець президента США Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. Фото: Getty Images

США та Іран повідомили про суттєвий прогрес у переговорах щодо іранської ядерної програми. На тлі позитивних сигналів сторони домовилися продовжити консультації наступного тижня – наступна зустріч запланована на 26 квітня в Омані.

Джерело: Reuters

Деталі: Після суботньої зустрічі в Римі, де, за інформацією Reuters, сторони провели як прямі, так і непрямі консультації, обидві делегації відзначили прогрес в обговоренні майбутньої ядерної угоди.

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За словами високопоставленого чиновника адміністрації Трампа, який говорив на умовах анонімності про приватну дипломатичну зустріч, на певному етапі переговорів у Римі спеціальний посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф та міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі провели розмову віч-на-віч.

Він додав, що сторони "досягли дуже хорошого прогресу в наших прямих і непрямих переговорах".

Це підтвердив і міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, який у соцмережі X написав, що сторони досягли "прогресу щодо принципів і цілей можливої угоди". Водночас він зауважив, що "оптимізм може бути виправданим, але тільки з великою обережністю".

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Міністерство закордонних справ Оману повідомило, що сторони домовилися продовжити переговори з метою укладення угоди, яка забезпечить Ірану "повну свободу від ядерної зброї та санкцій, а також збереже його здатність розвивати мирну ядерну енергетику".

Перед початком переговорів щодо Ірану Віткофф зустрівся в Римі з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Маріано Гроссі.

Дослівно: "Агентство ООН з нагляду за ядерною програмою, ймовірно, відіграватиме ключову роль у перевірці дотримання Іраном зобов'язань у разі досягнення угоди, як це було у випадку з угодою 2015 року, яку Іран уклав зі світовими лідерами".

Передісторія: 

  • 19 квітня у Римі, Італія, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі і спецпосланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф провели переговори опосередковано через оманського посадовця, який передавав повідомлення між двома сторонами.
  • 18 квітня Іран заявив Сполученим Штатам, що готовий прийняти деякі обмеження на збагачення урану, але потребує надійних гарантій того, що американський президент Дональд Трамп не вирішить удруге розірвати потенційну "ядерну угоду".
  • Напередодні другого раунду переговорів, міністр закордонних справ Ірану заявив, що право Тегерана на збагачення урану не підлягає обговоренню.
  • 12 квітня представник президента США Стів Віткофф і глава МЗС Ірану Аббас Аракчі провели в Омані переговори, які обидві сторони охарактеризували як позитивні і конструктивні.

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