США и Иран заявляют о прогрессе в ядерных переговорах и готовятся к следующему раунду

США и Иран сообщили о существенном прогрессе в переговорах по иранской ядерной программе. На фоне позитивных сигналов стороны договорились продолжить консультации на следующей неделе – следующая встреча запланирована на 26 апреля в Омане.

Источник: Reuters

Детали: После субботней встречи в Риме, где, по информации Reuters, стороны провели как прямые, так и непрямые консультации, обе делегации отметили прогресс в обсуждении будущей ядерной сделки.

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По словам высокопоставленного чиновника администрации Трампа, который говорил на условиях анонимности о частной дипломатической встрече, на определенном этапе переговоров в Риме специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провели разговор с глазу на глаз.

Он добавил, что стороны "достигли очень хорошего прогресса в наших прямых и косвенных переговорах".

Это подтвердил и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, который в соцсети X написал, что стороны достигли "прогресса относительно принципов и целей возможного соглашения". В то же время он отметил, что "оптимизм может быть оправданным, но только с большой осторожностью".

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Министерство иностранных дел Омана сообщило, что стороны договорились продолжить переговоры с целью заключения соглашения, которое обеспечит Ирану "полную свободу от ядерного оружия и санкций, а также сохранит его способность развивать мирную ядерную энергетику".

Перед началом переговоров по Ирану Виткофф встретился в Риме с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси.

Дословно: "Агентство ООН по надзору за ядерной программой, вероятно, будет играть ключевую роль в проверке соблюдения Ираном обязательств в случае достижения соглашения, как это было в случае с соглашением 2015 года, которое Иран заключил с мировыми лидерами".

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