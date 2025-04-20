США и Иран заявляют о прогрессе в ядерных переговорах и готовятся к следующему раунду
США и Иран сообщили о существенном прогрессе в переговорах по иранской ядерной программе. На фоне позитивных сигналов стороны договорились продолжить консультации на следующей неделе – следующая встреча запланирована на 26 апреля в Омане.
Источник: Reuters
Детали: После субботней встречи в Риме, где, по информации Reuters, стороны провели как прямые, так и непрямые консультации, обе делегации отметили прогресс в обсуждении будущей ядерной сделки.
По словам высокопоставленного чиновника администрации Трампа, который говорил на условиях анонимности о частной дипломатической встрече, на определенном этапе переговоров в Риме специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провели разговор с глазу на глаз.
Он добавил, что стороны "достигли очень хорошего прогресса в наших прямых и косвенных переговорах".
Это подтвердил и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, который в соцсети X написал, что стороны достигли "прогресса относительно принципов и целей возможного соглашения". В то же время он отметил, что "оптимизм может быть оправданным, но только с большой осторожностью".
Министерство иностранных дел Омана сообщило, что стороны договорились продолжить переговоры с целью заключения соглашения, которое обеспечит Ирану "полную свободу от ядерного оружия и санкций, а также сохранит его способность развивать мирную ядерную энергетику".
Перед началом переговоров по Ирану Виткофф встретился в Риме с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси.
Дословно: "Агентство ООН по надзору за ядерной программой, вероятно, будет играть ключевую роль в проверке соблюдения Ираном обязательств в случае достижения соглашения, как это было в случае с соглашением 2015 года, которое Иран заключил с мировыми лидерами".
Предыстория:
- 19 апреля в Риме, Италия, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф провели переговоры опосредованно через оманского чиновника, который будет передавать сообщения между двумя сторонами.
- 18 апреля Иран заявил Соединенным Штатам, что готов принять некоторые ограничения на обогащение урана, но требует надежных гарантий того, что американский президент Дональд Трамп не решит во второй раз разорвать потенциальную "ядерную сделку".
- Накануне второго раунда переговоров в Риме, министр иностранных дел Ирана заявил, что право Тегерана на обогащение урана не подлежит обсуждению.
- 12 апреля представитель президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели в Омане переговоры, которые обе стороны охарактеризовали как позитивные и конструктивные.