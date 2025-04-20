Росія обстріляла 12 громад Сумщини: зафіксовано понад 200 вибухів, є руйнування – ОВА
Протягом суботи, 19 квітня, російські війська здійснили 115 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Внаслідок атак пошкоджено приватні будинки та автомобіль.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація в Telegram
Деталі: За інформацією ОВА, загалом було зафіксовано 225 вибухів у межах 12 територіальних громад.
Зокрема:
Сумська громада: один артилерійський вибух. Пошкоджено приватний будинок і легковий автомобіль.
Хотінська громада: обстріли з реактивних систем залпового вогню (8 вибухів). Пошкоджено приватне домоволодіння.
Краснопільська громада: зафіксовано інтенсивні атаки FPV-дронами (26 вибухів), мінометні обстріли (29 вибухів), удари керованими авіабомбами (КАБ – 16 вибухів) і скидання ВОГ з безпілотників (4 вибухи).
Свеська громада: один вибух внаслідок атаки FPV-дроном.
Есманьська громада: атаки з БПЛА – скидання ВОГ (8 вибухів) і удари FPV-дронами (4 вибухи).
Юнаківська громада: найінтенсивніше обстрілювана – зафіксовано 67 артилерійських вибухів, 6 мінометних, 8 з РСЗВ, 13 атак FPV-дронами та 2 вибухи від КАБів.
Білопільська громада: один вибух від скидання ВОГ з БПЛА, 4 – від FPV-дронів.
Миропільська громада: 9 вибухів внаслідок пусків КАБів і 8 – від мінометних обстрілів.
Путивльська громада: один вибух внаслідок атаки FPV-дроном.
Шалигинська громада: 4 удари FPV-дронами та 5 артилерійських вибухів.
Середино-Будська громада: один вибух від FPV-дрону.