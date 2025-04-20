Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Росія обстріляла 12 громад Сумщини: зафіксовано понад 200 вибухів, є руйнування – ОВА

Іван Д'яконовНеділя, 20 квітня 2025, 06:14
Росія обстріляла 12 громад Сумщини: зафіксовано понад 200 вибухів, є руйнування – ОВА
Ілюстративне фото: Нацполіція

Протягом суботи, 19 квітня, російські війська здійснили 115 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Внаслідок атак пошкоджено приватні будинки та автомобіль.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація в Telegram

Деталі: За інформацією ОВА, загалом було зафіксовано 225 вибухів у межах 12 територіальних громад.

Реклама:

Зокрема:

Сумська громада: один артилерійський вибух. Пошкоджено приватний будинок і легковий автомобіль.

Хотінська громада: обстріли з реактивних систем залпового вогню (8 вибухів). Пошкоджено приватне домоволодіння.

РЕКЛАМА:

Краснопільська громада: зафіксовано інтенсивні атаки FPV-дронами (26 вибухів), мінометні обстріли (29 вибухів), удари керованими авіабомбами (КАБ – 16 вибухів) і скидання ВОГ з безпілотників (4 вибухи).

Свеська громада: один вибух внаслідок атаки FPV-дроном.

Есманьська громада: атаки з БПЛА – скидання ВОГ (8 вибухів) і удари FPV-дронами (4 вибухи).

Юнаківська громада: найінтенсивніше обстрілювана – зафіксовано 67 артилерійських вибухів, 6 мінометних, 8 з РСЗВ, 13 атак FPV-дронами та 2 вибухи від КАБів.

Білопільська громада: один вибух від скидання ВОГ з БПЛА, 4 – від FPV-дронів.

Миропільська громада: 9 вибухів внаслідок пусків КАБів і 8 – від мінометних обстрілів.

Путивльська громада: один вибух внаслідок атаки FPV-дроном.

Шалигинська громада: 4 удари FPV-дронами та 5 артилерійських вибухів.

Середино-Будська громада: один вибух від FPV-дрону.

Сумська областьобстрілвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Глави МЗС Німеччини та Франції теж ймовірно не поїдуть на зустріч щодо "миру" в Лондоні
Фото"Відповідальні за терор і вбивства" – у Польщі на могилі воїнів УПА з’явилася провокативна табличка
фотоРосіяни вдарили дроном по автобусу у Марганці: 9 загиблих, 30 поранених
"Остаточна пропозиція" Трампа щодо миру вимагає від України прийняти російську окупацію – ЗМІ
відеоРосіяни атакували Одесу дронами: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі – ОВА
Кількість постраждалих через російський удар авіабомбою у Запоріжжі зросла до 38
Усі новини...
Сумська область
Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОВА та розпорядився звільнити голову Херсонської МВА
Російський "Шахед" атакував сільгосппідприємство на Сумщині: вирувала пожежа – РВА
Ворог бив по Сумщині – майже 260 вибухів за добу
Останні новини
10:41
Науковці назвали три довготривалі наслідки COVID-19 у дітей
10:35
Нафтогаз ще на рік зафіксував ціни на газ для громадян
10:33
Глави МЗС Німеччини та Франції теж ймовірно не поїдуть на зустріч щодо "миру" в Лондоні
10:09
Повітряний бій 23 квітня: ППО збила 67 "Шахедів", 47 БпЛА не досягли цілей
10:02
Без Білодід, але з новими талантами: у Чорногорії стартує чемпіонат Європи з дзюдо
10:00
Росіяни знищили один з ключових енергооб’єктів на Херсонщині – ОВА
09:47
У Трампа розпустили групу, яка займалась воєнними злочинами РФ проти України – WP
09:42
У Латвії кажуть, що РФ на 2 місяці затримує гроші на пенсії для своїх пенсіонерів в країні
09:15
Трамп анонсував зниження мит для Китаю
09:13
У Резерв+ з’явилася можливість отримувати сповіщення про статус військовозобов’язаного
Усі новини...
Реклама:
Реклама: