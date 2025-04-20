Росія обстріляла 12 громад Сумщини: зафіксовано понад 200 вибухів, є руйнування – ОВА

Протягом суботи, 19 квітня, російські війська здійснили 115 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Внаслідок атак пошкоджено приватні будинки та автомобіль.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація в Telegram

Деталі: За інформацією ОВА, загалом було зафіксовано 225 вибухів у межах 12 територіальних громад.

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Зокрема:

Сумська громада: один артилерійський вибух. Пошкоджено приватний будинок і легковий автомобіль.

Хотінська громада: обстріли з реактивних систем залпового вогню (8 вибухів). Пошкоджено приватне домоволодіння.

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Краснопільська громада: зафіксовано інтенсивні атаки FPV-дронами (26 вибухів), мінометні обстріли (29 вибухів), удари керованими авіабомбами (КАБ – 16 вибухів) і скидання ВОГ з безпілотників (4 вибухи).

Свеська громада: один вибух внаслідок атаки FPV-дроном.

Есманьська громада: атаки з БПЛА – скидання ВОГ (8 вибухів) і удари FPV-дронами (4 вибухи).

Юнаківська громада: найінтенсивніше обстрілювана – зафіксовано 67 артилерійських вибухів, 6 мінометних, 8 з РСЗВ, 13 атак FPV-дронами та 2 вибухи від КАБів.

Білопільська громада: один вибух від скидання ВОГ з БПЛА, 4 – від FPV-дронів.

Миропільська громада: 9 вибухів внаслідок пусків КАБів і 8 – від мінометних обстрілів.

Путивльська громада: один вибух внаслідок атаки FPV-дроном.

Шалигинська громада: 4 удари FPV-дронами та 5 артилерійських вибухів.

Середино-Будська громада: один вибух від FPV-дрону.