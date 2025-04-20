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Россия обстреляла 12 громад Сумщины: зафиксировано более 200 взрывов, есть разрушения – ОВА

Иван ДьяконовВоскресенье, 20 апреля 2025, 06:14
Россия обстреляла 12 громад Сумщины: зафиксировано более 200 взрывов, есть разрушения – ОВА
Иллюстративное фото: Нацполиция

В течение субботы, 19 апреля, российские войска совершили 115 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В результате атак повреждены частные дома и автомобиль.

Источник: Сумская областная военная администрация в Telegram

Детали: По информации ОВА, всего было зафиксировано 225 взрывов в пределах 12 территориальных общин. 

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Сумская громада: один артиллерийский взрыв. Повреждены частный дом и легковой автомобиль.

Хотинская громада: обстрелы из реактивных систем залпового огня (8 взрывов). Повреждено частное домовладение.

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Краснопольская громада: зафиксированы интенсивные атаки FPV-дронами (26 взрывов), минометные обстрелы (29 взрывов), удары управляемыми авиабомбами (КАБ – 16 взрывов) и сброс ВОГ с беспилотников (4 взрыва).

Свесская община: один взрыв в результате атаки FPV-дроном.

Эсманьская община: атаки с БПЛА - сброс ВОГ (8 взрывов) и удары FPV-дронами (4 взрыва).

Юнаковская громада: наиболее интенсивно обстреливаемая – зафиксировано 67 артиллерийских взрывов, 6 минометных, 8 из РСЗО, 13 атак FPV-дронами и 2 взрыва от КАБов.

Белопольская громада: один взрыв от сброса ВОГ с БПЛА, 4 – от FPV-дронов.

Миропольская громада: 9 взрывов в результате пусков КАБов и 8 – от минометных обстрелов.

Путивльская громада: один взрыв в результате атаки FPV-дроном.

Шалигинская громада: 4 удара FPV-дронами и 5 артиллерийских взрывов.

Середино-Будская громада: один взрыв от FPV-дрона.

Сумская областьобстрелвзрыв
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