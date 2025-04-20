Россия обстреляла 12 громад Сумщины: зафиксировано более 200 взрывов, есть разрушения – ОВА
В течение субботы, 19 апреля, российские войска совершили 115 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В результате атак повреждены частные дома и автомобиль.
Источник: Сумская областная военная администрация в Telegram
Детали: По информации ОВА, всего было зафиксировано 225 взрывов в пределах 12 территориальных общин.
В частности:
Сумская громада: один артиллерийский взрыв. Повреждены частный дом и легковой автомобиль.
Хотинская громада: обстрелы из реактивных систем залпового огня (8 взрывов). Повреждено частное домовладение.
Краснопольская громада: зафиксированы интенсивные атаки FPV-дронами (26 взрывов), минометные обстрелы (29 взрывов), удары управляемыми авиабомбами (КАБ – 16 взрывов) и сброс ВОГ с беспилотников (4 взрыва).
Свесская община: один взрыв в результате атаки FPV-дроном.
Эсманьская община: атаки с БПЛА - сброс ВОГ (8 взрывов) и удары FPV-дронами (4 взрыва).
Юнаковская громада: наиболее интенсивно обстреливаемая – зафиксировано 67 артиллерийских взрывов, 6 минометных, 8 из РСЗО, 13 атак FPV-дронами и 2 взрыва от КАБов.
Белопольская громада: один взрыв от сброса ВОГ с БПЛА, 4 – от FPV-дронов.
Миропольская громада: 9 взрывов в результате пусков КАБов и 8 – от минометных обстрелов.
Путивльская громада: один взрыв в результате атаки FPV-дроном.
Шалигинская громада: 4 удара FPV-дронами и 5 артиллерийских взрывов.
Середино-Будская громада: один взрыв от FPV-дрона.