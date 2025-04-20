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ЗСУ за добу відмінусували 950 окупантів – Генштаб

Іван Д'яконовНеділя, 20 квітня 2025, 07:28
ЗСУ за добу відмінусували 950 окупантів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу російська армія втратила 950 солдатів та понад 150 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.04.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 941 100 (+950) осіб;
  • танків – 10 677 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 22 271 (+5)  од;
  • артилерійських систем – 26 649 (+49) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33 240 (+64) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 45 274 (+112) од;
  • спеціальної техніки ‒ 3 859 (+1) од;

Дані уточнюються.

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