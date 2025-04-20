Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки отминусовали более 950 оккупантов – Генштаб

Иван ДьяконовВоскресенье, 20 апреля 2025, 07:28
ВСУ за сутки отминусовали более 950 оккупантов – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российская армия потеряла 950 солдат и более 150 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.04.25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 941 100 (+950) человек;
  • танков – 10 677 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин – 22 271 (+5) ед;
  • артиллерийских систем – 26 649 (+49) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 33 240 (+64) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 45 274 (+112) ед;
  • специальной техники – 3 859 (+1) ед;

Данные уточняются.

потери в войнеГенштаброссийско-украинская войнавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Тернопольской области начали эксгумацию останков поляков, погибших в 1945 году
Зеленский отменил часть программы визита в ЮАР: Россия продолжает убивать
Комбинированный удар: Россия выпустила 215 ракет и дронов: ПВО уничтожила 112 целей
В команде Трампа появились разногласия по поводу снятия санкций с России
Трамп: Мы имеем соглашение с Россией, теперь нужно согласие Зеленского
CNN: В Европе считают, что США хотят объявить "мирное соглашение" до 100 дней президентства Трампа
Все новости...
потери в войне
В войне против Украины РФ потеряла еще 1180 военных – Генштаб
ВСУ за сутки отминусовали более 1 500 оккупантов
ВСУ за сутки обезвредили 1 230 оккупантов и 54 ББМ
Последние новости
12:14
Великобритания запретила экспорт геймпадов в Россию
12:07
Кабмин установил потолок финансирования для АОЗ и ДОТ в 700 миллионов - Жумадилов
11:55
фото Оккупанты били по Донецкой области – убили 2 взрослых и 13-летнюю девочку
11:51
Украина и США договорились начать работу над зоной свободной торговли
11:46
В Тернопольской области начали эксгумацию останков поляков, погибших в 1945 году
11:28
Шведские истребители, патрулирующие в Польше, впервые поднимали из-за самолета РФ
11:16
Забудьте о 220 вольтах: регулятор изменил нормы электрического напряжения
11:14
В ГСЧС уточнили данные о погибших в Киеве: 8 тел идентифицированы и есть неопознанные останки 
10:56
В Киевской области бабушка до смерти забила стулом новорожденного внука: ее будут судить
10:45
Латвия вышла из конвенции о запрете противопехотных мин: президент одобрил закон
Все новости...
Реклама:
Реклама: