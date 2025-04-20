ВСУ за сутки отминусовали более 950 оккупантов – Генштаб
Воскресенье, 20 апреля 2025, 07:28
За минувшие сутки российская армия потеряла 950 солдат и более 150 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.04.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 941 100 (+950) человек;
- танков – 10 677 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 22 271 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 26 649 (+49) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 33 240 (+64) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 45 274 (+112) ед;
- специальной техники – 3 859 (+1) ед;
Данные уточняются.