РФ комбіновано атакувала Херсонщину – є вбитий та поранені
Неділя, 20 квітня 2025, 08:32
Російська армія 19 квітня вбила ще одного жителя Херсонщини, який потрапив під комбінований ворожий удар у Станіславі.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Чоловік був 1967 року народження, він дістав поранення, несумісні з життям.
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Окрім цього, ще 4 людини дістали поранення.
Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарські споруди, гараж та приватні автомобілі.