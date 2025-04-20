РФ комбіновано атакувала Херсонщину – є вбитий та поранені

Російська армія 19 квітня вбила ще одного жителя Херсонщини, який потрапив під комбінований ворожий удар у Станіславі.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Чоловік був 1967 року народження, він дістав поранення, несумісні з життям.

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Окрім цього, ще 4 людини дістали поранення.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарські споруди, гараж та приватні автомобілі.