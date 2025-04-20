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РФ комбинированно атаковала Херсонщину - есть убитый и раненые

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 апреля 2025, 08:32
РФ комбинированно атаковала Херсонщину - есть убитый и раненые
фото: getty images

Российская армия 19 апреля убила еще одного жителя Херсонщины, который попал под комбинированный вражеский удар в Станиславе.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Мужчина был 1967 года рождения, он получил ранения, несовместимые с жизнью.

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Кроме этого, еще 4 человека получили ранения.

Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 4 многоэтажки и 19 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.

Херсонская область
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