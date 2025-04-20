РФ комбинированно атаковала Херсонщину - есть убитый и раненые
Воскресенье, 20 апреля 2025, 08:32
Российская армия 19 апреля убила еще одного жителя Херсонщины, который попал под комбинированный вражеский удар в Станиславе.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Мужчина был 1967 года рождения, он получил ранения, несовместимые с жизнью.
Реклама:
Кроме этого, еще 4 человека получили ранения.
Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 4 многоэтажки и 19 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.