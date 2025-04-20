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"Рано чи пізно життя переможе": Зеленський привітав українців з Великоднем

Роман ПетренкоНеділя, 20 квітня 2025, 09:13
Рано чи пізно життя переможе: Зеленський привітав українців з Великоднем
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Президент Володимир Зеленський привітав українців зі святом Великодня та запевнив, що рано чи пізно зло відступить і життя переможе.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Зло має свою годину, а Бог має свій день. Це один із сенсів, що закладено в історію Христа. Про те, що рано чи пізно, але неодмінно зло відступить і життя переможе.

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Ми хочемо цього всі 1152 дні повномасштабної війни. Ми єдині в цьому. Щодня й особливо сьогодні, коли українці всіх християнських конфесій відзначають Великдень в одну дату. Разом. Ми разом боремось за Україну. І разом молимось за Україну.

Нехай година зла скінчиться. Прийде день життя. День миру. День України. День довжиною в століття. І ми зможемо знову зібратися разом. За одним столом. У мирний Великдень".

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