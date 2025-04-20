"Рано или поздно жизнь победит": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой
Воскресенье, 20 апреля 2025, 09:13
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи и заверил, что рано или поздно зло отступит и жизнь победит.
Источник: Зеленский в Facebook
Прямая речь Зеленского: "Зло имеет свой час, а Бог имеет свой день. Это один из смыслов, заложенных в историю Христа. О том, что рано или поздно, но непременно зло отступит и жизнь победит.
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Мы хотим этого все 1152 дня полномасштабной войны. Мы едины в этом. Ежедневно и особенно сегодня, когда украинцы всех христианских конфессий отмечают Пасху в одну дату. Вместе. Мы вместе боремся за Украину. И вместе молимся за Украину.
Пусть час зла закончится. Придет день жизни. День мира. День Украины. День длиной в столетие. И мы сможем снова собраться вместе. За одним столом. В мирную Пасху".