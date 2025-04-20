За ніч "перемир’я" зафіксували 20 боїв – Генштаб

З 22:00 до 08:00 20 квітня на фронті зафіксовано 20 бойових зіткнень, що значно менше, ніж у попередні дні.

Джерело: Генштаб

Деталі: Генштаб також відзвітував про ситуацію на фронті протягом 19 квітня.

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На Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутися в районах Вовчанська та Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки, Нового, Ямполівки, а також у напрямках Торського, Греківки, Глущенкового, Ольгівки, Зеленої Долини.

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На Сіверському напрямку українські війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції ЗСУ у районах Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 18 разів атакував українські підрозділи у районах Торецька, Дружби, Дачного та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоолександрівка, Преображенка, Срібне, Богданівка, Троїцьке, Новоторецьке, Свиридонівка, Малинівка, Шевченко, Звірове, Успенівка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 12 атак загарбників у районах Привільного, Новосілки та Костянтинополя.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Новоандріївки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

У Курській області минулої доби українські воїни відбили 20 атак загарбників, також ворог завдав 15 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 25 КАБ, та здійснив 356 обстрілів, вісім з яких – із РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.