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За ночь "перемирия" зафиксировали 20 боев - Генштаб

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 апреля 2025, 09:53
За ночь перемирия зафиксировали 20 боев - Генштаб
фото со страницы генштаба

С 22:00 до 08:00 20 апреля на фронте зафиксировано 20 боевых столкновений, что значительно меньше, чем в предыдущие дни.

Источник: Генштаб

Детали: Генштаб также отчитался о ситуации на фронте в течение 19 апреля.

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На Харьковском направлении враг дважды тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска и Малой Шапковки.

На Купянском направлении вчера состоялось семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово, Кондрашовки, Новой Кругляковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении произошло 14 боестолкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Нового, Ямполовки, а также в направлениях Торского, Грековки, Глущенково, Ольговки, Зеленой Долины.

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На Северском направлении украинские войска отбили две атаки противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции ВСУ в районах Часового Яра, Ступочек и Курдюмовки.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 18 раз атаковал украинские подразделения в районах Торецка, Дружбы, Дачного и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении в течение минувших суток защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоалександровка, Преображенка, Серебряное, Богдановка, Троицкое, Новоторецкое, Свиридоновка, Малиновка, Шевченко, Зверево, Успеновка, Котляровка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 12 атак захватчиков в районах Привольного, Новоселки и Константинополя.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Новоандреевки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 20 атак захватчиков, также враг нанес 15 авиационных ударов, применив при этом 25 КАБ, и совершил 356 обстрелов, восемь из которых - из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Генштаб
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