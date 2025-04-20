За ночь "перемирия" зафиксировали 20 боев - Генштаб
С 22:00 до 08:00 20 апреля на фронте зафиксировано 20 боевых столкновений, что значительно меньше, чем в предыдущие дни.
Источник: Генштаб
Детали: Генштаб также отчитался о ситуации на фронте в течение 19 апреля.
На Харьковском направлении враг дважды тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска и Малой Шапковки.
На Купянском направлении вчера состоялось семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово, Кондрашовки, Новой Кругляковки и Петропавловки.
На Лиманском направлении произошло 14 боестолкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Нового, Ямполовки, а также в направлениях Торского, Грековки, Глущенково, Ольговки, Зеленой Долины.
На Северском направлении украинские войска отбили две атаки противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.
На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции ВСУ в районах Часового Яра, Ступочек и Курдюмовки.
За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 18 раз атаковал украинские подразделения в районах Торецка, Дружбы, Дачного и в направлении Дилиевки.
На Покровском направлении в течение минувших суток защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоалександровка, Преображенка, Серебряное, Богдановка, Троицкое, Новоторецкое, Свиридоновка, Малиновка, Шевченко, Зверево, Успеновка, Котляровка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 12 атак захватчиков в районах Привольного, Новоселки и Константинополя.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Новоандреевки.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 20 атак захватчиков, также враг нанес 15 авиационных ударов, применив при этом 25 КАБ, и совершил 356 обстрелов, восемь из которых - из РСЗО.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.