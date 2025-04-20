Тіло ще одного курсанта прикордонної академії знайшли на Буковині

19 квітня у Чернівецькій області знайшли тіло курсанта з ознаками вогнепального поранення, який навчався в Національній академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького – це другий подібний випадок за тиждень.

Джерело: речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко в коментарі "Суспільне Хмельницький"

Деталі: За попередніми даними, у суботу близько 18:20 години 19-річний курсант військового вишу з Хмельниччини, який ніс службу на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону вистрелив собі у голову із ввіреної йому зброї.

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Вирішується питання про реєстрацію провадження з приміткою "самогубство".

Нагадаємо: За два дні до цього, 17 квітня, у Хмельницькому знайшли тіло 20-річного курсанта Національної академії державної прикордонної служби з ознаками вогнепального поранення.