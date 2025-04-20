Тело еще одного курсанта пограничной академии нашли на Буковине

19 апреля в Черновицкой области нашли тело курсанта с признаками огнестрельного ранения, который учился в Национальной академии государственной пограничной службы имени Богдана Хмельницкого - это второй подобный случай за неделю.

Источник: пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко в комментарии "Суспильне Хмельницкий"

Детали: По предварительным данным, в субботу около 18:20 часов 19-летний курсант военного вуза из Хмельницкой области, который нес службу на участке ответственности Черновицкого пограничного отряда выстрелил себе в голову из вверенного ему оружия.

Реклама:

Решается вопрос о регистрации производства с пометкой "самоубийство".

Напомним: За два дня до этого, 17 апреля, в Хмельницком нашли тело 20-летнего курсанта Национальной академии государственной пограничной службы с признаками огнестрельного ранения.