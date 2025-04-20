Трамп сподівається, що Україна та РФ наступного тижня укладуть угоду й "зароблятимуть статки"

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Росія та Україна "укладуть угоду" наступного тижня й почнуть вести великий бізнес зі США.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Пряма мова: "Сподіваюся, що Росія та Україна укладуть угоду цього тижня (у США тиждень починається з неділі – ред.).

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Обидві країни почнуть вести великий бізнес зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають, і зароблятимуть статки!"

Деталі: За кілька хвилин до цього він також написав: "Золоте правило переговорів та успіху: хто має золото, той встановлює правила". Однак невідомо, чи стосується цей пост наступного повідомлення про Україну та Росію.