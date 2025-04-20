Трамп надеется, что Украина и РФ на следующей неделе заключат соглашение и "будут зарабатывать"

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Украина "заключат соглашение" на следующей неделе и начнут вести большой бизнес с США.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Прямая речь: "Надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе (в США неделя начинается с воскресенья – ред.).

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Обе страны начнут вести большой бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и будут зарабатывать состояние!"

Детали: За несколько минут до этого он также написал: "Золотое правило переговоров и успеха: кто имеет золото, тот устанавливает правила". Однако неизвестно, касается ли этот пост следующего сообщения об Украине и России.