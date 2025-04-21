ISW: Кремль налаштовує росіян на ймовірний затяжний конфлікт з НАТО

Російська влада мілітаризує суспільство РФ для виправдання вторгнення в Україну та ймовірно налаштовуючи його до можливого майбутнього затяжного конфлікту з НАТО.

Джерело: ISW

Дослівно зі звіту: "Кремль продовжує переосмислювати наративи, які російські офіційні особи неодноразово використовували для виправдання вторгнення Росії в Україну, намагаючись ще більше мілітаризувати російське суспільство в довгостроковій перспективі, ймовірно, в рамках підготовки до можливого майбутнього затяжного конфлікту з НАТО".

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Деталі: Прокремлівський журналіст Павло Зарубін 20 квітня поставив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову запитання про рекомендацію ЄС європейським лідерам утриматися від участі в російському параді 9 травня в Москві.

Лавров звинуватив ЄС у розпалюванні "неонацистської ідеології" в Європі та заявив, що Росія "докладе всіх зусиль, щоб ця ідеологія не піднімала голову" і знищить нацизм "раз і назавжди".

Аналітики зазначають, що заяви Лаврова є частиною давніх спроб Кремля посилатися на внесок колишнього Радянського Союзу в перемогу над нацистською Німеччиною та більш широкі міфи про так звану "велику вітчизняну війну" (як у Росії називають Другу світову війну – ред.) та паплюжити Європу та НАТО.

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На думку експертів, ці зусилля спрямовані на загострення негативних настроїв серед населення Росії та залучення до підтримки мілітаризації російського суспільства в довгостроковій перспективі.

У звіті додають, що правитель Росії Володимир Путін та інші високопосадовці Кремля регулярно використовують невизначений термін "денацифікація" для закликів до зміни режиму в Україні та встановлення проросійської маріонеткової влади.

А заяви про те, що нібито "нацисти" контролюють українську владу, Путін використав для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Дослівно зі звіту: "Кремль дедалі частіше застосовує ту саму тактику, яку він використовував проти України, щодо Фінляндії та колишніх радянських республік, включно з Естонією та Молдовою, щоб виправдати свої спроби контролювати незалежні держави та створити інформаційні підґрунтя для можливої майбутньої агресії Росії".

Ключові висновки ISW за 20 квітня: