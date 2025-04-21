ISW: Кремль налаштовує росіян на ймовірний затяжний конфлікт з НАТО
Російська влада мілітаризує суспільство РФ для виправдання вторгнення в Україну та ймовірно налаштовуючи його до можливого майбутнього затяжного конфлікту з НАТО.
Джерело: ISW
Дослівно зі звіту: "Кремль продовжує переосмислювати наративи, які російські офіційні особи неодноразово використовували для виправдання вторгнення Росії в Україну, намагаючись ще більше мілітаризувати російське суспільство в довгостроковій перспективі, ймовірно, в рамках підготовки до можливого майбутнього затяжного конфлікту з НАТО".
Деталі: Прокремлівський журналіст Павло Зарубін 20 квітня поставив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову запитання про рекомендацію ЄС європейським лідерам утриматися від участі в російському параді 9 травня в Москві.
Лавров звинуватив ЄС у розпалюванні "неонацистської ідеології" в Європі та заявив, що Росія "докладе всіх зусиль, щоб ця ідеологія не піднімала голову" і знищить нацизм "раз і назавжди".
Аналітики зазначають, що заяви Лаврова є частиною давніх спроб Кремля посилатися на внесок колишнього Радянського Союзу в перемогу над нацистською Німеччиною та більш широкі міфи про так звану "велику вітчизняну війну" (як у Росії називають Другу світову війну – ред.) та паплюжити Європу та НАТО.
На думку експертів, ці зусилля спрямовані на загострення негативних настроїв серед населення Росії та залучення до підтримки мілітаризації російського суспільства в довгостроковій перспективі.
У звіті додають, що правитель Росії Володимир Путін та інші високопосадовці Кремля регулярно використовують невизначений термін "денацифікація" для закликів до зміни режиму в Україні та встановлення проросійської маріонеткової влади.
А заяви про те, що нібито "нацисти" контролюють українську владу, Путін використав для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Дослівно зі звіту: "Кремль дедалі частіше застосовує ту саму тактику, яку він використовував проти України, щодо Фінляндії та колишніх радянських республік, включно з Естонією та Молдовою, щоб виправдати свої спроби контролювати незалежні держави та створити інформаційні підґрунтя для можливої майбутньої агресії Росії".
Ключові висновки ISW за 20 квітня:
- Запропоноване Росією короткочасне "великоднє перемир'я" підкреслює необхідність того, щоб текст будь-якої угоди про припинення вогню або мирної угоди був загальнодоступним, офіційно узгодженим заздалегідь усіма сторонами і включав надійні механізми моніторингу.
- Зеленський повідомив, що російські війська не завдавали дальніх ударів по Україні в ніч з 19 на 20 квітня і вдень 20 квітня, і запропонував тимчасовий мораторій на дальні удари по цивільній інфраструктурі.
- Українські посадовці продовжують наголошувати на систематичних переслідуваннях Росією релігійних громад по всій окупованій Україні, в тому числі проти християн.
- Кремль продовжує переосмислювати наративи, які російські офіційні особи неодноразово використовували для виправдання вторгнення Росії в Україну, намагаючись ще більше мілітаризувати російське суспільство в довгостроковій перспективі, ймовірно, в рамках підготовки до можливого майбутнього затяжного конфлікту з НАТО.
- Російські війська просунулися у Курській області та поблизу Торецька перед початком "великоднього перемир'я".