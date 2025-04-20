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Зеленський пропонує РФ продовжити заборону на далекобійні удари: Повітряних тривог не було

Катерина ТищенкоНеділя, 20 квітня 2025, 21:30
Зеленський пропонує РФ продовжити заборону на далекобійні удари: Повітряних тривог не було
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський пропонує Росії продовжити заборону на далекобійні удари на 30 днів, оскільки за час так званого "великоднього перемир'я" не було зафіксовано повітряних тривог попри численні порушення з боку РФ на фронті.

Джерело: Зеленський за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Пряма мова: "На цю годину від початку доби російська армія більш ніж 2 тисячі разів порушувала путінське припинення вогню.

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Було вже 67 російських штурмів проти наших позицій на різних напрямках, і найбільше – на Покровському. 1355 російських обстрілів, з них 713 – важке озброєння, 673 застосування росіянами FPV.

Фактично на всіх основних напрямках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші. Не вистачило Росії і майже всього дня, щоб відповісти на нашу українську пропозицію повної тиші, починаючи від зараз, із Великодня, і на 30 діб".

Деталі: Разом з тим, Зеленський відзначив, що в неділю в Україні не було повітряних тривог.

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Пряма мова: "Отже, це формат тиші, яка досягнута і яку найлегше продовжити. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження.

Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити й надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну".

Передісторія:

  • У суботу глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
  • Президент України Володимир Зеленський у суботу ввечері заявив, що Україна діятиме дзеркально в питанні припинення вогню Росією. Він також запропонував продовжити перемир'я й після 20 квітня, якщо повна тиша дійсно запанує. 
  • За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.
  • За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби 20 квітня станом на 16 годину, попри анонсоване РФ "перемир'я", на фронті відбулося 45 бойових зіткнень, з них 20 на Покровському напрямку.
  • У Кремлі заявили, що правитель РФ Володимир Путін не давав команди продовжувати так зване "великоднє перемир'я", якого росіяни і без того не дотримувалися, після опівночі 21 квітня.

Зеленськийперемир’явійна
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