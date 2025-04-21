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ISW: Кремль настраивает россиян на вероятный затяжной конфликт с НАТО

Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 апреля 2025, 03:12
ISW: Кремль настраивает россиян на вероятный затяжной конфликт с НАТО
кремль, иллюстративное фото Getty Images

Российские власти милитаризируют общество РФ для оправдания вторжения в Украину и вероятно настраивая его к возможному будущему затяжному конфликту с НАТО.

Источник: ISW

Дословно из отчета: "Кремль продолжает переосмысливать нарративы, которые российские официальные лица неоднократно использовали для оправдания вторжения России в Украину, пытаясь еще больше милитаризировать российское общество в долгосрочной перспективе, вероятно, в рамках подготовки к возможному будущему затяжному конфликту с НАТО".

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Детали: Прокремлевский журналист Павел Зарубин 20 апреля задал министру иностранных дел России Сергею Лаврову вопрос о рекомендации ЕС европейским лидерам воздержаться от участия в российском параде 9 мая в Москве.

Лавров обвинил ЕС в разжигании "неонацистской идеологии" в Европе и заявил, что Россия "приложит все усилия, чтобы эта идеология не поднимала голову" и уничтожит нацизм "раз и навсегда".

Аналитики отмечают, что заявления Лаврова являются частью давних попыток Кремля ссылаться на вклад бывшего Советского Союза в победу над нацистской Германией и более широкие мифы о так называемой "великой отечественной войне" (как в России называют Вторую мировую войну – ред.) и порочить Европу и НАТО.

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По мнению экспертов, эти усилия направлены на обострение негативных настроений среди населения России и привлечение к поддержке милитаризации российского общества в долгосрочной перспективе.

В отчете добавляют, что правитель России Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники Кремля регулярно используют неопределенный термин "денацификация" для призывов к смене режима в Украине и установления пророссийской марионеточной власти.

А заявления о том, что якобы "нацисты" контролируют украинскую власть, Путин использовал для оправдания полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Дословно из отчета: "Кремль все чаще применяет ту же тактику, которую он использовал против Украины, в отношении Финляндии и бывших советских республик, включая Эстонию и Молдову, чтобы оправдать свои попытки контролировать независимые государства и создать информационную почву для возможной будущей агрессии России".

Ключевые выводы ISW за 20 апреля:

  • Предложенное Россией кратковременное "пасхальное перемирие" подчеркивает необходимость того, чтобы текст любого соглашения о прекращении огня или мирного соглашения был общедоступным, официально согласованным заранее всеми сторонами и включал надежные механизмы мониторинга.
  • Зеленский сообщил, что российские войска не наносили дальних ударов по Украине в ночь с 19 на 20 апреля и днем 20 апреля, и предложил временный мораторий на дальние удары по гражданской инфраструктуре.
  • Украинские чиновники продолжают подчеркивать систематические преследования Россией религиозных общин по всей оккупированной Украине, в том числе против христиан.
  • Кремль продолжает переосмысливать нарративы, которые российские официальные лица неоднократно использовали для оправдания вторжения России в Украину, пытаясь еще больше милитаризировать российское общество в долгосрочной перспективе, вероятно, в рамках подготовки к возможному будущему затяжному конфликту с НАТО.
  • Российские войска продвинулись в Курской области и вблизи Торецка перед началом "пасхального перемирия".

ISWРосcияНАТОроссийско-украинская война
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