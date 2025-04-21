У Миколаєві, Херсоні, Черкасах пролунали вибухи
Понеділок, 21 квітня 2025, 05:04
На світанку 21 квітня під час оголошеної повітряної тривоги в Миколаєві та Херсоні пролунали вибухи.
Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, суспільний мовник "Суспільне. Херсон", "Суспільне. Черкаси"
Пряма мова Сєнкевича: "У Миколаєві було чутно вибухи".
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Деталі: Перед цим Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для південних областей.
Оновлено: Пізніше "Суспільне" повідомило про вибухи в Херсоні.
Також ЗМІ повідомили про вибухи в Черкасах.