В Николаеве, Херсоне, Черкассах прогремели взрывы

На рассвете 21 апреля во время объявленной воздушной тревоги в Николаеве и Херсоне раздались взрывы.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич, общественное вещание "Суспільне. Херсон", "Суспільне. Черкассы"

Прямая речь Сенкевича: "В Николаеве были слышны взрывы".

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Детали: Перед этим Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для южных областей.

Обновлено: Позже "Суспільне" сообщило о взрывах в Херсоне.

Также СМИ сообщили о взрывах в Черкассах.