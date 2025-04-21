В Николаеве, Херсоне, Черкассах прогремели взрывы
Понедельник, 21 апреля 2025, 05:04
На рассвете 21 апреля во время объявленной воздушной тревоги в Николаеве и Херсоне раздались взрывы.
Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич, общественное вещание "Суспільне. Херсон", "Суспільне. Черкассы"
Прямая речь Сенкевича: "В Николаеве были слышны взрывы".
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Детали: Перед этим Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для южных областей.
Обновлено: Позже "Суспільне" сообщило о взрывах в Херсоне.
Также СМИ сообщили о взрывах в Черкассах.