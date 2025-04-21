ЗСУ за добу знешкодили 670 окупантів і 10 артсистем
Понеділок, 21 квітня 2025, 07:25
Сили оборони за минулу добу відмінусували 670 російських загарбників, 2 танки, 2 ББМ та 10 артилерійських систем окупантів.
Джерело: Генштаб в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 21.04.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 941 770 (+670) осіб,
- танків – 10 679 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 22 273 (+2) од,
- артилерійських систем – 26 659 (+10) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33 270 (+30) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45 324 (+50) од.
Дані уточнюються.