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ЗСУ за добу знешкодили 670 окупантів і 10 артсистем

Ірина БалачукПонеділок, 21 квітня 2025, 07:25
ЗСУ за добу знешкодили 670 окупантів і 10 артсистем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу відмінусували 670 російських загарбників, 2 танки, 2 ББМ та 10 артилерійських систем окупантів.

Джерело: Генштаб в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 21.04.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 941 770 (+670) осіб,
  • танків – 10 679 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 22 273 (+2) од,
  • артилерійських систем – 26 659 (+10) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33 270 (+30) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 45 324 (+50) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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