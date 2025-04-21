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ВСУ за сутки обезвредили 670 оккупантов и 10 артсистем

Ирина БалачукПонедельник, 21 апреля 2025, 07:25
ВСУ за сутки обезвредили 670 оккупантов и 10 артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 670 российских захватчиков, 2 танка, 2 ББМ и 10 артиллерийских систем оккупантов.

Источник: Генштаб в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 21.04.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 941 770 (+670) человек,
  • танков – 10 679 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 273 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 26 659 (+10) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 33 270 (+30) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 45 324 (+50) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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