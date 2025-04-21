ВСУ за сутки обезвредили 670 оккупантов и 10 артсистем
Понедельник, 21 апреля 2025, 07:25
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 670 российских захватчиков, 2 танка, 2 ББМ и 10 артиллерийских систем оккупантов.
Источник: Генштаб в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 21.04.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 941 770 (+670) человек,
- танков – 10 679 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 22 273 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 26 659 (+10) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 33 270 (+30) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 45 324 (+50) ед.
Данные уточняются.