"Великоднє перемир′я": війська РФ майже 2 тис. разів обстріляли Україну та атакували ЗСУ 96 разів

Протягом 20 квітня на фронті відбулося 96 бойових зіткнень, майже 40 разів росіяни атакували Покровський напрямок та здійснили 1882 обстріли позицій Сил оборони і населених пунктів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 96 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник здійснив по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1882 обстріли, зокрема 33 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 957 дронів-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку противник один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу населеного пункту Красне Перше.

На Куп’янському напрямку вчора відбулася атака загарбників в районі Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Надія, Мирне, Греківка, Катеринівка, Нове та Ямполівка.

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На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед у районі Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в районі Часового Яру та у бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак поблизу Дружби, Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та Розлив.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак у районі Костянтинополя, Скудного та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази йшли вперед на позиції наших захисників у районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та Степового.

На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не відбулося.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Курщині минулої доби ворог здійснив 184 обстріли, 17 з яких — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 16 штурмових дій загарбників.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.