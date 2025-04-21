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"Великоднє перемир′я": війська РФ майже 2 тис. разів обстріляли Україну та атакували ЗСУ 96 разів

Станіслав ПогоріловПонеділок, 21 квітня 2025, 08:27
Великоднє перемир′я: війська РФ майже 2 тис. разів обстріляли Україну та атакували ЗСУ 96 разів
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом 20 квітня на фронті відбулося 96 бойових зіткнень, майже 40 разів росіяни атакували Покровський напрямок та здійснили 1882 обстріли позицій Сил оборони і населених пунктів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 96 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник здійснив по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1882 обстріли, зокрема 33 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 957 дронів-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку противник один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу населеного пункту Красне Перше.

На Куп’янському напрямку вчора відбулася атака загарбників в районі Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Надія, Мирне, Греківка, Катеринівка, Нове та Ямполівка.

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На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед у районі Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в районі  Часового Яру та у бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак поблизу Дружби, Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та Розлив.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак у районі Костянтинополя, Скудного та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази йшли вперед на позиції наших захисників у районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та Степового.

На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не відбулося.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Курщині минулої доби ворог здійснив 184 обстріли, 17 з яких — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 16 штурмових дій загарбників.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

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