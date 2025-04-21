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"Пасхальное перемирие": войска РФ почти 2 тыс. раз обстреляли Украину и атаковали ВСУ 96 раз

Станислав ПогориловПонедельник, 21 апреля 2025, 08:27
Пасхальное перемирие: войска РФ почти 2 тыс. раз обстреляли Украину и атаковали ВСУ 96 раз
фото: Генштаб ВСУ

В течение 20 апреля на фронте произошло 96 боевых столкновений, почти 40 раз россияне атаковали Покровское направление и осуществили 1882 обстрела позиций Сил обороны и населенных пунктов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 96 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник совершил по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 1882 обстрела, в том числе 33 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 957 дронов-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении противник один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенного пункта Красное Первое.

На Купянском направлении вчера состоялась атака захватчиков в районе Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Надежда, Мирное, Грековка, Екатериновка, Новое и Ямполовка.

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На Северском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Часового Яра и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак вблизи Дружбы, Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Разлив.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил пять атак в районе Константинополя, Скудного и в сторону Отрадного.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза шли вперед на позиции наших защитников в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и Степного.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Курщине за прошедшие сутки враг совершил 184 обстрела, 17 из которых - из РСЗО. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий захватчиков.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

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