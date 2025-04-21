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Помер Папа Римський Франциск

Станіслав Погорілов, Марія ЄмецьПонеділок, 21 квітня 2025, 11:01
Помер Папа Римський Франциск
Папа Римський Франциск, фото: Getty Images

Перший латиноамериканський лідер Римо-католицької церкви, Папа Римський Франциск помер на 89 році життя, повідомив Ватикан у відеозверненні в понеділок.

Джерело: Reuters з посиланням на повідомлення Ватикану, "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що Франциск страждав від різних хвороб протягом свого 12-річного папства. Як повідомили у Ватикані, "cьогодні вранці о 7.35 єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця".

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"Дорогі брати і сестри, з глибоким сумом я змушений повідомити про смерть нашого Святішого Отця Франциска", – оголосив кардинал Кевін Фаррел в ефірі телеканалу Ватикану.

Хорхе Маріо Берголіо був обраний Папою Римським з ім'ям Франциск 13 березня 2013 року, що здивувало багатьох спостерігачів Церкви.

Він успадкував Церкву, яка зазнала нападок через скандал із сексуальним насильством над дітьми та роздиралася міжусобицями у ватиканській бюрократії, і був обраний із чітким мандатом відновити порядок.

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Раніше Папа Римський відзначився неоднозначними заявами й діями щодо війни в Україні. У березні 2024 року Папа Римський Франциск, говорячи про війну, сказав, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" і бути готовою вести переговори.  У квітні Папа Римський закликав до миру в усьому світі на тлі триваючих воєн в Україні та Газі, заявивши, що "мир, досягнутий шляхом переговорів, краще, ніж нескінченна війна". У серпні Папа засудив рішення України заборонити діяльність в країні російської церкви.

Оновлено. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв′язку зі смертю Папи Римського. За його словами, "мільйони людей у світі сумують через трагічну звістку про відхід Папи Франциска. Його життя було присвячене Богу, людям і Церкві".

Пряма мова Зеленського: "Він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності. Він молився за мир України та українців. Сумуємо разом з католиками й усіма християнами, які покладались на духовну підтримку Папи Франциска. Вічна памʼять!"

Передісторія:

  • 88-річний Франциск був понтифіком з 2013 року та потерпав від багатьох хронічних недуг та інших проблем зі здоровʼям. Він не виключав, що добровільно піде з посади, якщо відчує, що стан здоров’я вже не дозволяє йому повноцінно виконувати свої обов’язки.
  • На початку 2025 року Франциск потрапив до лікарні з пневмонією та провів там пʼять тижнів. Після цього він кілька разів зʼявлявся на публіці, але був змушений за порадами лікарів відмовитись від участі в низці заходів.
  • На Великдень, 20 квітня, Папа Римський Франциск ненадовго зʼявився перед вірянами на балконі базиліки Святого Петра. 88-річний понтифік за порадою лікарів не очолив традиційну великодню месу у Ватикані, але з'явився наприкінці заходу з посланням, відомим як "Urbi et Orbi" ("Місту і світу"), яке зачитував від його імені кардинал Анджело Комастрі.

Папа Римський
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