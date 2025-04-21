Умер Папа Римский Франциск
Первый латиноамериканский лидер Римско-католической церкви, Папа Римский Франциск умер на 89 году жизни, сообщил Ватикан в видеообращении в понедельник.
Источник: Reuters со ссылкой на сообщение Ватикана, "Європейская правда"
Детали: Сообщается, что Франциск страдал от различных болезней в течение своего 12-летнего папства. Как сообщили в Ватикане, "cегодня утром в 7:35 епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца".
"Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я вынужден сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска", - объявил кардинал Кевин Фаррел в эфире телеканала Ватикана.
Хорхе Марио Берголио был избран Папой Римским с именем Франциск 13 марта 2013 года, что удивило многих наблюдателей Церкви.
Он унаследовал Церковь, которая подверглась нападкам из-за скандала с сексуальным насилием над детьми и раздиралась междоусобицами в ватиканской бюрократии, и был избран с четким мандатом восстановить порядок.
Ранее Папа Римский отметился неоднозначными заявлениями и действиями по войне в Украине. В марте 2024 года Папа Римский Франциск, говоря о войне, сказал, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и быть готовой вести переговоры. В апреле Папа Римский призвал к миру во всем мире на фоне продолжающихся войн в Украине и Газе, заявив, что "мир, достигнутый путем переговоров, лучше, чем бесконечная война". В августе Папа осудил решение Украины запретить деятельность в стране русской церкви.
Обновлено. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского. По его словам, "миллионы людей в мире скорбят из-за трагической вести об уходе Папы Франциска. Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви".
Прямая речь Зеленского: "Он умел давать надежду, облегчать страдания через молитвы и помогать единству. Он молился за мир Украины и украинцев. Скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые полагались на духовную поддержку Папы Франциска. Вечная память!"
Предыстория:
- 88-летний Франциск был понтификом с 2013 года и страдал от многих хронических недугов и других проблем со здоровьем. Он не исключал, что добровольно уйдет с должности, если почувствует, что состояние здоровья уже не позволяет ему полноценно выполнять свои обязанности.
- В начале 2025 года Франциск попал в больницу с пневмонией и провел там пять недель. После этого он несколько раз появлялся на публике, но был вынужден по советам врачей отказаться от участия в ряде мероприятий.
- На Пасху, 20 апреля, Папа Римский Франциск ненадолго появился перед верующими на балконе базилики Святого Петра. 88-летний понтифик по совету врачей не возглавил традиционную пасхальную мессу в Ватикане, но появился в конце мероприятия с посланием, известным как "Urbi et Orbi" ("Городу и миру"), которое зачитывал от его имени кардинал Анджело Комастри.