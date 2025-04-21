Умер Папа Римский Франциск

Первый латиноамериканский лидер Римско-католической церкви, Папа Римский Франциск умер на 89 году жизни, сообщил Ватикан в видеообращении в понедельник.

Источник: Reuters со ссылкой на сообщение Ватикана, "Європейская правда"

Детали: Сообщается, что Франциск страдал от различных болезней в течение своего 12-летнего папства. Как сообщили в Ватикане, "cегодня утром в 7:35 епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца".

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"Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я вынужден сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска", - объявил кардинал Кевин Фаррел в эфире телеканала Ватикана.

Хорхе Марио Берголио был избран Папой Римским с именем Франциск 13 марта 2013 года, что удивило многих наблюдателей Церкви.

Он унаследовал Церковь, которая подверглась нападкам из-за скандала с сексуальным насилием над детьми и раздиралась междоусобицами в ватиканской бюрократии, и был избран с четким мандатом восстановить порядок.

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Ранее Папа Римский отметился неоднозначными заявлениями и действиями по войне в Украине. В марте 2024 года Папа Римский Франциск, говоря о войне, сказал, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и быть готовой вести переговоры. В апреле Папа Римский призвал к миру во всем мире на фоне продолжающихся войн в Украине и Газе, заявив, что "мир, достигнутый путем переговоров, лучше, чем бесконечная война". В августе Папа осудил решение Украины запретить деятельность в стране русской церкви.

Обновлено. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского. По его словам, "миллионы людей в мире скорбят из-за трагической вести об уходе Папы Франциска. Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви".

Прямая речь Зеленского: "Он умел давать надежду, облегчать страдания через молитвы и помогать единству. Он молился за мир Украины и украинцев. Скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые полагались на духовную поддержку Папы Франциска. Вечная память!"

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