Росія "зомбує" і мілітаризує молодь через систему освіти – розвідка Британії

Російська система освіти стає дедалі більш ідеологізованою, а це свідчить про те, що у російському суспільстві все більше закріплюватимуться агресивні експансіоністські настрої, повідомляє розвідка Великої Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на огляді про російсько-українську війну від 21 квітня

Дослівно аналітики: "Російська держава скоріше за все намагається використати освітню систему для формування більш мілітаризованого, націоналістичного суспільства. Молодіжна стратегія-2024 згадує про важливість "збільшення престижу військової служби та надання підтримки молодим військовослужбовцям та їхнім родинам"".

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Деталі: За даними недержавного російського медіа "Верстка", у матеріалах для учнів стає все більше текстів на підтримку "СВО", а також проти західного світу. Інформація для школярів сповнена патріотичними проросійськими наративами, тоді як згадки про Україну намагаються "зачистити".

Британська розвідка зазначає, що такі зміни відповідають ширшим цілям російської влади.

"Мета цього майже напевно – сприяти більшій підтримці протиправної війни РФ проти України і збільшувати кількість охочих серед молоді приєднуватися до армії, що зазнає значних втрат. Ці зусилля спрямовані також на вкорінення серед російської молоді заперечення законних і міжнародно визнаних підстав для державності й суверенітету України", – зазначають аналітики розвідки.

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Вони припускають, що така індоктринація та мілітаризація російської освіти та всіх спрямованих на дітей та молодь програм закріплюватиме агресивні експансіоністські настрої у російському суспільстві на тривалу перспективу.

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