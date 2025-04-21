Россия "зомбирует" и милитаризирует молодежь через систему образования – разведка Британии

Российская система образования становится все более идеологизированной, а это свидетельствует о том, что в российском обществе все больше будут закрепляться агрессивные экспансионистские настроения, сообщает разведка Великобритании.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обзор о российско-украинской войне от 21 апреля

Дословно аналитики: "Российское государство скорее всего пытается использовать образовательную систему для формирования более милитаризованного, националистического общества. Молодежная стратегия-2024 упоминает о важности "увеличения престижа военной службы и оказания поддержки молодым военнослужащим и их семьям"".

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Детали: По данным негосударственного российского медиа "Верстка", в материалах для учеников становится все больше текстов в поддержку "СВО", а также против западного мира. Информация для школьников полна патриотических пророссийских нарративов, тогда как упоминания об Украине пытаются "зачистить".

Британская разведка отмечает, что такие изменения соответствуют более широким целям российских властей.

"Цель этого почти наверняка – способствовать большей поддержке противоправной войны РФ против Украины и увеличивать количество желающих среди молодежи присоединяться к армии, которая несет значительные потери. Эти усилия направлены также на укоренение среди российской молодежи отрицания законных и международно признанных оснований для государственности и суверенитета Украины", – отмечают аналитики разведки.

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Они предполагают, что такая индоктринация и милитаризация российского образования и всех направленных на детей и молодежь программ будет закреплять агрессивные экспансионистские настроения в российском обществе на длительную перспективу.

Предыстория: