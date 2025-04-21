Побили нацгвардійця у відпустці: підліткам, які влаштували бійку в Гідропарку, оголосили про підозру

Підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб, оголосили чотирьом підліткам, які 18 квітня побили військовослужбовця Нацгвардії у київському Гідропарку. Їм загрожує до 4 років позбавлення волі.

Джерело: Київська міська прокуратура, поліція Києва

Деталі: За даними слідства, група місцевих підлітків – троє 17-річних хлопців і один 15-річний – у публічному місці спровокувала конфлікт із військовослужбовцем Нацгвардії, який приїхав до Києва у відпустку.

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Перед цим підозрювані сперечалися з іншими чоловіками. Після словесної суперечки з військовим юнаки повалили його на землю та почали бити руками і ногами.

Відео інциденту зафіксували очевидці.

Досудове розслідування триває, його здійснюють ювенальні слідчі Дніпровського управління поліції Києва під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів.

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До суду скеровано клопотання про обрання усім підозрюваним запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Санкція статті, яку інкримінують неповнолітнім, передбачає до 4 років позбавлення волі.

Що передувало: