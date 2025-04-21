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Избили нацгвардейца в отпуске: подросткам, устроившим драку в Гидропарке, объявили о подозрении

Анастасия ПроцПонедельник, 21 апреля 2025, 12:42
Избили нацгвардейца в отпуске: подросткам, устроившим драку в Гидропарке, объявили о подозрении
фото: Киевская городская прокуратура

Подозрение в хулиганстве, совершенном группой лиц, объявили четырем подросткам, которые 18 апреля избили военнослужащего Нацгвардии в киевском Гидропарке. Им грозит до 4 лет лишения свободы.

Источник: Киевская городская прокуратура, полиция Киева

Детали: По данным следствия, группа местных подростков – трое 17-летних парней и один 15-летний – в публичном месте спровоцировала конфликт с военнослужащим Нацгвардии, который приехал в Киев в отпуск.

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Перед этим подозреваемые спорили с другими мужчинами. После словесной перепалки с военным юноши повалили его на землю и начали бить руками и ногами.

Видео инцидента зафиксировали очевидцы.

Досудебное расследование продолжается, его осуществляют ювенальные следователи Днепровского управления полиции Киева под процессуальным руководством ювенальных прокуроров.

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В суд направлено ходатайство об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста.

Санкция статьи, которую инкриминируют несовершеннолетним, предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Что предшествовало:

  • 18 апреля в Киеве группа подростков напала на военного. Они повалили мужчину на землю и начали бить ногами и руками.
  • Двух нападавших полицейские задержали на месте происшествия, еще двух – на следующий день.

КиевНацгвардияпрокуратураполиция
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