Избили нацгвардейца в отпуске: подросткам, устроившим драку в Гидропарке, объявили о подозрении
Подозрение в хулиганстве, совершенном группой лиц, объявили четырем подросткам, которые 18 апреля избили военнослужащего Нацгвардии в киевском Гидропарке. Им грозит до 4 лет лишения свободы.
Источник: Киевская городская прокуратура, полиция Киева
Детали: По данным следствия, группа местных подростков – трое 17-летних парней и один 15-летний – в публичном месте спровоцировала конфликт с военнослужащим Нацгвардии, который приехал в Киев в отпуск.
Перед этим подозреваемые спорили с другими мужчинами. После словесной перепалки с военным юноши повалили его на землю и начали бить руками и ногами.
Видео инцидента зафиксировали очевидцы.
Досудебное расследование продолжается, его осуществляют ювенальные следователи Днепровского управления полиции Киева под процессуальным руководством ювенальных прокуроров.
В суд направлено ходатайство об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста.
Санкция статьи, которую инкриминируют несовершеннолетним, предусматривает до 4 лет лишения свободы.
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