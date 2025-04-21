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Десантники з побратимами взяли в полон 9 російських вояк на Курщині

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 квітня 2025, 13:25
Десантники з побратимами взяли в полон 9 російських вояк на Курщині
скриншот

Девʼятьох військовослужбовців російської армії взяли в полон українські десантники разом із суміжними підрозділами Сил оборони на Курщині.

Джерело: управління комунікацій командування ДШВ ЗСУ

Дослівно: "Спочатку згодились відстоювати ілюзорні фантазії кремлівського диктаторського режиму, але замість безславної загибелі, обрали полон та здались українським воїнам – чергове поповнення в обмінному фонді Десантно-штурмових військ на Курщині".

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Деталі: Наголошується, що полоненим було надано медичну й психологічну допомогу.

Курська область війнаполонені
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