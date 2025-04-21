Десантники с побратимами взяли в плен 9 российских вояк на Курщине

Девять военнослужащих российской армии взяли в плен украинские десантники вместе со смежными подразделениями Сил обороны на Курщине.

Источник: управление коммуникаций командования ДШВ ВСУ

Дословно: "Сначала согласились отстаивать иллюзорные фантазии кремлевского диктаторского режима, но вместо бесславной гибели, выбрали плен и сдались украинским воинам - очередное пополнение в обменном фонде Десантно-штурмовых войск на Курщине".

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Детали: Отмечается, что пленным была оказана медицинская и психологическая помощь.