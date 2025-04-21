Десантники с побратимами взяли в плен 9 российских вояк на Курщине
Понедельник, 21 апреля 2025, 13:25
Девять военнослужащих российской армии взяли в плен украинские десантники вместе со смежными подразделениями Сил обороны на Курщине.
Источник: управление коммуникаций командования ДШВ ВСУ
Дословно: "Сначала согласились отстаивать иллюзорные фантазии кремлевского диктаторского режима, но вместо бесславной гибели, выбрали плен и сдались украинским воинам - очередное пополнение в обменном фонде Десантно-штурмовых войск на Курщине".
Реклама:
Детали: Отмечается, что пленным была оказана медицинская и психологическая помощь.