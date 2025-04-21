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У Кремлі задоволені заявами зі Штатів про Україну і НАТО

Ірина БалачукПонеділок, 21 квітня 2025, 13:51
У Кремлі задоволені заявами зі Штатів про Україну і НАТО
Дмитро Пєсков. Фото ТАСС

Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив, що повідомлення з Вашингтона про те, що Україна не вступить до НАТО, збігаються з російською позицією, і що в Кремлі цим задоволені.

Джерело: російське агентство "Інтерфакс"

Пряма мова Пєскова: "Те, що членство України в НАТО виключено, ми чули з Вашингтона на різних рівнях. І, безумовно, це те, що викликає наше задоволення і збігається з нашою позицією про те, що Україна не повинна бути членом НАТО і не повинна мати перспективи інтеграції з Північноатлантичним альянсом".

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Деталі: Він повторив російський наратив про те, що вступ України до НАТО нібито становив би загрозу "для національних інтересів Росії". Він також додав, що нібито прагнення України до НАТО стало однією з першопричин конфлікту.

Водночас він відмовився коментувати повідомлення ЗМІ про те, що США нібито готові визнати російський контроль над Кримом у рамках мирної угоди між Росією та Україною.

"Зараз багато таких повідомлень, багато дискусій. Зрозуміло, робота з пошуків шляхів мирного врегулювання не може і не повинна проходити в публічній площині. Вона має відбуватися в абсолютно дискретному режимі, і тому тут потрібно дуже і дуже акуратно ставитися до таких знеособлених інформаційних вкидів", – заявив Пєсков.

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Передісторія: 

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить можливості для України бути в НАТО з огляду на позицію Росії. Трамп вважає відсутність України в НАТО частиною дипломатичного врегулювання війни.

РосіяУкраїнаНАТО
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