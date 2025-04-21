В Кремле довольны заявлениями из Штатов об Украине и НАТО

Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил, что сообщения из Вашингтона о том, что Украина не вступит в НАТО, совпадают с российской позицией, и что в Кремле этим удовлетворены.

Источник: российское агентство "Интерфакс"

Прямая речь Пескова: "То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Североатлантическим альянсом".

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Детали: Он повторил российский нарратив о том, что вступление Украины в НАТО якобы представляло бы собой угрозу "для национальных интересов России". Он также добавил, что якобы стремление Украины в НАТО стало одной из первопричин конфликта.

Вместе с тем он оказался комментировать сообщения СМИ о том, что США якобы готовы признать российский контроль над Крымом в рамках мирного соглашения между Россией и Украиной.

"Сейчас много таких сообщений, много дискуссий. Разумеется, работа по поискам путей мирного урегулирования не может и не должна проходить в публичной плоскости. Она должна проходить в абсолютно дискретном режиме, и поэтому здесь нужно очень и очень аккуратно относиться к таким обезличенным информационным вбросам", – заявил Песков.

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