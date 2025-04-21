Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили уразили базу запуску дронів РФ на Курщині: ліквідовано до 20 операторів

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 квітня 2025, 15:22
Повітряні сили уразили базу запуску дронів РФ на Курщині: ліквідовано до 20 операторів
скриншот

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про успішний удар української авіації по місцю, з якого здійснювався запуск ударних дронів ворога у Курській області РФ.

Джерело: Генштаб у соцмережах

Деталі: Зазначається, що 19 квітня Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

Реклама:

Об’єкт використовувався противником для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів, наголошують українські військові.

За даними Генштабу, внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА.

Дослівно: "Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії.

РЕКЛАМА:

Збройні сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним".

безпілотникиКурська область війнаПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сибіга і Єрмак розкрили деталі зустрічі з Келлогом у Лондоні
Трамп розкритикував позицію Зеленського щодо Криму: "Україна втратила його багато років тому"
ЄС про вступ України: Скринінг половини кластерів уже завершено
Кремінь відповів Віткоффу: Українська мова відновлюється попри "лінгвоцид" в окупації
У Лондоні стартували переговори щодо мирного плану для України за участі п’яти країн
мапаПогода зміниться: в Україну йдуть дощі і грози
Усі новини...
"Вакансії мрії": 63 бригада пояснила, чому шукає тату-майстрів і масажистів
Десантники з побратимами взяли в полон 9 російських вояк на Курщині
Сирський: Сили оборони вчергове зірвали наступ противника на Сумщині
Путін заявив, що Москва "проаналізує великоднє перемир'я"
Останні новини
21:22
Троє людей постраждали на Харківщині через російські удари БпЛА
20:58
Сибіга і Єрмак розкрили деталі зустрічі з Келлогом у Лондоні
20:50
Boeing розглядає продаж літаків для Китаю іншим покупцям
20:30
Не тільки Крим, не тільки НАТО. Нерозкриті деталі "мирної угоди" між Україною, США і Росією
20:29
Нацбанк показав, яким буде курс долара та євро у четвер 24 квітня
20:29
Фільми з використанням ШІ зможуть змагатись за Оскар
20:29
Удар РФ по автобусу в Марганці: кількість постраждалих зросла до 54
20:25
На АЗС призупиняється зниження цін на пальне: що впливає
20:20
США розглядають можливість удвічі знизити мита для Китаю – ЗМІ
20:13
Російський завод з виробництва "Шахедів" атакували новітні українські дрони - джерело
Усі новини...
Реклама:
Реклама: