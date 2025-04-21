Повітряні сили уразили базу запуску дронів РФ на Курщині: ліквідовано до 20 операторів

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про успішний удар української авіації по місцю, з якого здійснювався запуск ударних дронів ворога у Курській області РФ.

Джерело: Генштаб у соцмережах

Деталі: Зазначається, що 19 квітня Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

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Об’єкт використовувався противником для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів, наголошують українські військові.

За даними Генштабу, внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА.

Дослівно: "Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії.

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Збройні сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним".