Воздушные силы поразили базу запуска дронов РФ на Курщине: ликвидировано до 20 операторов

Генеральный штаб ВСУ сообщил об успешном ударе украинской авиации по месту, с которого осуществлялся запуск ударных дронов врага в Курской области РФ.

Источник: Генштаб в соцсетях

Детали: Отмечается, что 19 апреля Воздушные силы ВСУ нанесли успешный удар по месту, с которого осуществлялся запуск ударных БпЛА оккупантов в районе населенного пункта Теткино Курской области.

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Объект использовался противником для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных, ударных и FPV-дронов, отмечают украинские военные.

По данным Генштаба, в результате удара было ликвидировано до 20 операторов БпЛА.

Дословно: "Этот наш удар является ощутимым для врага ответом на российские действия против украинской армии.

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Вооруженные силы Украины будут продолжать уничтожать элементы военной инфраструктуры оккупантов. Ни одно военное преступление не останется безнаказанным".