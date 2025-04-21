Воздушные силы поразили базу запуска дронов РФ на Курщине: ликвидировано до 20 операторов
Генеральный штаб ВСУ сообщил об успешном ударе украинской авиации по месту, с которого осуществлялся запуск ударных дронов врага в Курской области РФ.
Источник: Генштаб в соцсетях
Детали: Отмечается, что 19 апреля Воздушные силы ВСУ нанесли успешный удар по месту, с которого осуществлялся запуск ударных БпЛА оккупантов в районе населенного пункта Теткино Курской области.
Объект использовался противником для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных, ударных и FPV-дронов, отмечают украинские военные.
По данным Генштаба, в результате удара было ликвидировано до 20 операторов БпЛА.
Дословно: "Этот наш удар является ощутимым для врага ответом на российские действия против украинской армии.
Вооруженные силы Украины будут продолжать уничтожать элементы военной инфраструктуры оккупантов. Ни одно военное преступление не останется безнаказанным".