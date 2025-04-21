"Вакансії мрії": 63 бригада пояснила, чому шукає тату-майстрів і масажистів

63 окрема механізована бригада ЗСУ оприлюднила оголошення про вакансії фахівців з побутового обслуговування особового складу, та пояснила, що шукає перукарів, тату-майстрів і масажистів задля покращення умов для військових.

Джерело: 63 ОМБр в соцмережах

Дослівно: "Вакансії мрії! 63 бригада дбає про своїх військових, тому шукає. А саме – перукарів, тату-майстрів і масажистів".

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Деталі: У бригаді зазначили, що в першу чергу ці вакансії – для ветеранів війни з бойовим досвідом, а також для кандидатів, які мають обмеження за станом здоров’я і придатні для військової служби лише в тилових підрозділах. Важливим також є досвід роботи у відповідній сфері.

У бригаді зазначили, що гарантують забезпечення професійним обладнанням та робочим місцем, гідну заробітну плату та щорічну відпустку (дві частини по 15 діб).

Військові кажуть, що це не перший крок 63-ї бригади задля покращення умов для військових. Минулого року бійці відкрили стоматологічний кабінет і запустили фабрику з пошиття амуніції, щоб екіпірувати своїх воїнів максимально.