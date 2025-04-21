Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

"Вакансії мрії": 63 бригада пояснила, чому шукає тату-майстрів і масажистів

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 квітня 2025, 15:40
Вакансії мрії: 63 бригада пояснила, чому шукає тату-майстрів і масажистів
ілюстративне фото 63 ОМБр

63 окрема механізована бригада ЗСУ оприлюднила оголошення про вакансії фахівців з побутового обслуговування особового складу, та пояснила, що шукає перукарів, тату-майстрів і масажистів задля покращення умов для військових.

Джерело: 63 ОМБр в соцмережах

Дослівно: "Вакансії мрії! 63 бригада дбає про своїх військових, тому шукає. А саме – перукарів, тату-майстрів і масажистів".

Реклама:

Деталі: У бригаді зазначили, що в першу чергу ці вакансії – для ветеранів війни з бойовим досвідом, а також для кандидатів, які мають обмеження за станом здоров’я і придатні для військової служби лише в тилових підрозділах. Важливим також є досвід роботи у відповідній сфері.

У бригаді зазначили, що гарантують забезпечення професійним обладнанням та робочим місцем, гідну заробітну плату та щорічну відпустку (дві частини по 15 діб).

Військові кажуть, що це не перший крок 63-ї бригади задля покращення умов для військових. Минулого року бійці відкрили стоматологічний кабінет і запустили фабрику з пошиття амуніції, щоб екіпірувати своїх воїнів максимально.

Збройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоРосіяни вдарили дроном по автобусу у Марганці: 9 загиблих, 42 поранених
"Мирні переговори" на рівні міністрів щодо України у Лондоні скасували
Фото"Відповідальні за терор і вбивства" – у Польщі на могилі воїнів УПА з’явилася провокативна табличка
"Остаточна пропозиція" Трампа щодо миру вимагає від України прийняти російську окупацію – ЗМІ
відеоРосіяни атакували Одесу дронами: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі – ОВА
Кількість постраждалих через російський удар авіабомбою у Запоріжжі зросла до 38
Усі новини...
Збройні сили
"Великоднє перемир′я": війська РФ майже 2 тис. разів обстріляли Україну та атакували ЗСУ 96 разів
Наслідують бійців УПА і роблять писанки: як військові цього року святкують Великдень
Речник ОСУВ "Хортиця" про "Великоднє перемир'я": ЗСУ лише реагують на дії окупантів
Останні новини
11:50
В Україні продовжує зростати енергоспоживання
11:36
фотоРосіяни вдарили дроном по автобусу у Марганці: 9 загиблих, 42 поранених
11:21
ДБР проводить обшуки в ексзаступниці міністра економіки
11:02
Пройшла 10 кілометрів до сусідньої області: на Тернопільщині врятували 3-річну дівчинку, яка загубилася в лісі
11:01
Bloomberg: Xiaomi відкладає реліз першого кросовера після смертельної аварії
11:00
"Мирні переговори" на рівні міністрів щодо України у Лондоні скасували
10:41
Науковці назвали три довготривалі наслідки COVID-19 у дітей
10:35
Нафтогаз ще на рік зафіксував ціни на газ для громадян
10:33
Глави МЗС Німеччини та Франції теж ймовірно не поїдуть на зустріч щодо "миру" в Лондоні
10:09
Повітряний бій 23 квітня: ППО збила 67 "Шахедів", 47 БпЛА не досягли цілей
Усі новини...
Реклама:
Реклама: