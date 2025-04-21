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"Вакансии мечты": 63 бригада объяснила, почему ищет тату-мастеров и массажистов

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 апреля 2025, 15:40
Вакансии мечты: 63 бригада объяснила, почему ищет тату-мастеров и массажистов
иллюстративное фото 63 ОМБр

63 отдельная механизированная бригада ВСУ обнародовала объявление о вакансиях специалистов по бытовому обслуживанию личного состава, и объяснила, что ищет парикмахеров, тату-мастеров и массажистов для улучшения условий для военных.

Источник: 63 ОМБр в соцсетях

Дословно: "Вакансии мечты! 63 бригада заботится о своих военных, поэтому ищет. А именно – парикмахеров, тату-мастеров и массажистов".

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Детали: В бригаде обьяснили, что в первую очередь эти вакансии – для ветеранов войны с боевым опытом, а также для кандидатов, которые имеют ограничения по состоянию здоровья и пригодны для военной службы только в тыловых подразделениях. Важным также является опыт работы в соответствующей сфере.

В бригаде отметили, что гарантируют обеспечение профессиональным оборудованием и рабочим местом, достойную заработную плату и ежегодный отпуск (две части по 15 суток).

Военные говорят, что это не первый шаг 63-й бригады для улучшения условий для военных. В прошлом году бойцы открыли стоматологический кабинет и запустили фабрику по пошиву амуниции, чтобы экипировать своих воинов максимально.

Вооруженные силы
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