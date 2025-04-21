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ЗМІ назвали, від чого міг померти Папа Франциск

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоПонеділок, 21 квітня 2025, 16:00
ЗМІ назвали, від чого міг померти Папа Франциск
Папа Франциск. фото Ватикана

Причиною смерті 88-річного Папи Римського Франциска міг стати інсульт.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на італійську газету Corriere Della Sera

Деталі: Видання не наводить конкретних деталей, проте відзначає, що у найближчі години Святий Престол оприлюднить офіційне повідомлення про причину смерті понтифіка.

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Італійське агентство ANSA з посиланням на поінформовані джерела також повідомляє, що причиною смерті Папи став крововилив у мозок. За його інформацією, смерть настала раптово вранці о 7:35 і не була пов'язана безпосередньо з патологіями органів дихання.

Передісторія:

  • Папа Франциск помер вранці у понеділок 21 квітня у своїй резиденції у Домі Святої Марти у Ватикані на 89-му році життя.
  • На Великдень 20 квітня Папа Римський Франциск ненадовго зʼявився перед вірянами на балконі базиліки Святого Петра.
  • 88-річний понтифік за порадою лікарів не очолив традиційну великодню месу у Ватикані, але з'явився наприкінці заходу з посланням, відомим як "Urbi et Orbi" ("Місту і світу"), яке зачитував від його імені кардинал Анджело Комастрі.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що через смерть Франциска сумують мільйони вірян у всьому світі.

Папа Римський
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