ЗМІ назвали, від чого міг померти Папа Франциск

Причиною смерті 88-річного Папи Римського Франциска міг стати інсульт.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на італійську газету Corriere Della Sera

Деталі: Видання не наводить конкретних деталей, проте відзначає, що у найближчі години Святий Престол оприлюднить офіційне повідомлення про причину смерті понтифіка.

Реклама:

Італійське агентство ANSA з посиланням на поінформовані джерела також повідомляє, що причиною смерті Папи став крововилив у мозок. За його інформацією, смерть настала раптово вранці о 7:35 і не була пов'язана безпосередньо з патологіями органів дихання.

Передісторія: