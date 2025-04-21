СМИ назвали, от чего мог умереть Папа Франциск

Причиной смерти 88-летнего Папы Римского Франциска мог стать инсульт.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на итальянскую газету Corriere Della Sera

Детали: Издание не приводит конкретных деталей, однако отмечает, что в ближайшие часы Святой Престол обнародует официальное сообщение о причине смерти понтифика.

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Итальянское агентство ANSA со ссылкой на информированные источники также сообщает, что причиной смерти Папы стало кровоизлияние в мозг. По его информации, смерть наступила внезапно утром в 7:35 и не была связана непосредственно с патологиями органов дыхания.

Предыстория: