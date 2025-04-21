СМИ назвали, от чего мог умереть Папа Франциск
Понедельник, 21 апреля 2025, 16:00
Причиной смерти 88-летнего Папы Римского Франциска мог стать инсульт.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на итальянскую газету Corriere Della Sera
Детали: Издание не приводит конкретных деталей, однако отмечает, что в ближайшие часы Святой Престол обнародует официальное сообщение о причине смерти понтифика.
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Итальянское агентство ANSA со ссылкой на информированные источники также сообщает, что причиной смерти Папы стало кровоизлияние в мозг. По его информации, смерть наступила внезапно утром в 7:35 и не была связана непосредственно с патологиями органов дыхания.
Предыстория:
- Папа Франциск умер утром в понедельник 21 апреля в своей резиденции в Доме Святой Марты в Ватикане на 89-м году жизни.
- На Пасху 20 апреля Папа Римский Франциск ненадолго появился перед верующими на балконе базилики Святого Петра.
- 88-летний понтифик по совету врачей не возглавил традиционную пасхальную мессу в Ватикане, но появился в конце мероприятия с посланием, известным как "Urbi et Orbi" ("Городу и миру"), которое зачитывал от его имени кардинал Анджело Комастри.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за смерти Франциска скорбят миллионы верующих во всем мире.