Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

СМИ назвали, от чего мог умереть Папа Франциск

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоПонедельник, 21 апреля 2025, 16:00
СМИ назвали, от чего мог умереть Папа Франциск
Папа Римский Франциск. Фото Ватикана

Причиной смерти 88-летнего Папы Римского Франциска мог стать инсульт.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на итальянскую газету Corriere Della Sera

Детали: Издание не приводит конкретных деталей, однако отмечает, что в ближайшие часы Святой Престол обнародует официальное сообщение о причине смерти понтифика.

Реклама:

Итальянское агентство ANSA со ссылкой на информированные источники также сообщает, что причиной смерти Папы стало кровоизлияние в мозг. По его информации, смерть наступила внезапно утром в 7:35 и не была связана непосредственно с патологиями органов дыхания.

Предыстория:

  • Папа Франциск умер утром в понедельник 21 апреля в своей резиденции в Доме Святой Марты в Ватикане на 89-м году жизни.
  • На Пасху 20 апреля Папа Римский Франциск ненадолго появился перед верующими на балконе базилики Святого Петра.
  • 88-летний понтифик по совету врачей не возглавил традиционную пасхальную мессу в Ватикане, но появился в конце мероприятия с посланием, известным как "Urbi et Orbi" ("Городу и миру"), которое зачитывал от его имени кардинал Анджело Комастри.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за смерти Франциска скорбят миллионы верующих во всем мире.

Папа Римский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Вэнс заявил, что Украине и России придется уступить территории, или США выйдут из мирного соглашения
фотоРоссияне ударили дроном по автобусу в Марганце: 9 погибших, 42 раненых
"Мирные переговоры" на уровне министров относительно Украины в Лондоне отмененили
Фото"Ответственные за террор и убийства" – в Польше на могиле воинов УПА появилась провокационная табличка
"Окончательное предложение" Трампа о мире требует от Украины принять российскую оккупацию – СМИ
ОбновленоРоссияне атаковали Одессу дронами: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие – ОВА
Все новости...
Папа Римский
От траура до выборов нового понтифика: что происходит после смерти Папы Римского
Умер Папа Римский Франциск
Папа Римский отправил Украине четыре кареты скорой помощи
Последние новости
13:44
Есть ли угроза персональным данным пользователей приложения "Мрия"? Ответили в Минцифры
13:42
В Турции произошел мощный землетрясение: трещины и повреждения в зданиях
13:39
"Не удалось приблизить позиции": В Кремле отреагировали на срыв "мирных переговоров" в Лондоне
13:36
футболСпортивная история дня. Как ультрас "Милана" и "Интера" объединились, чтобы грабить "Сан-Сиро"
13:34
Рубль и российские акции резко снижаются на новостях о срыве переговоров по Украине
13:29
Путин заявил, что РФ отправляла на фронт около 4000 FPV дронов ежедневно, но их не хватает
13:18
РФ присудили возместить 913 миллиардов украинским гражданам и бизнесу
13:16
ВидеоЕгеря 68-й бригады уничтожили вражескую технику в двухэтапной операции с FPV-дроном и артиллерией
13:10
Кремль о "предложении" Путина заморозить линию фронта: Переговорам "нужна тишина"
13:05
карта Погода изменится: в Украину идут дожди и грозы
Все новости...
Реклама:
Реклама: