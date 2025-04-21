Генштаб: Росіяни продовжують штурми на більшості напрямків

Минулої доби російські війська атакували країну на більшості напрямків.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у соцмережах

Деталі: Зокрема, на Лиманському напрямку за понеділок загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців. Наразі триває одне боєзіткнення. На Краматорському напрямку ворог один раз намагався просуватися вперед, але отримав відсіч.

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На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в українську оборону. Дві атаки тривають, п’ять штурмових дій загарбників відбили. На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 22 спроби потіснити українських воїнів із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск та відбили дев’ять атак, 13 боєзіткнень ще тривають.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 11 штурмових дій ворожих військ. Одне боєзіткнення триває. На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала кілька ударів некерованими авіаційними ракетами.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбивають одну атаку противника. На Придніпровському напрямку ворог проводив одну наступальну дію — успіху не мав.

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В Курській області РФ українські воїни за понеділок відбивали п’ять ворожих атак, дві з яких ще тривають. Авіація загарбників завдала 16 ударів, скинувши при цьому 21 КАБ. Крім того, ворог здійснив понад 130 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Харківському, Куп’янському, Сіверському та Гуляйпільському напрямках на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

Загальна кількість бойових зіткнень за добу становить 56.