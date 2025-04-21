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Генштаб: Россияне продолжают штурмы на большинстве направлений

Евгений КизиловПонедельник, 21 апреля 2025, 16:58
Генштаб: Россияне продолжают штурмы на большинстве направлений
фото: генштаб

За прошедшие сутки российские войска атаковали Украину на большинстве направлений.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в соцсетях

Детали: В частности, на Лиманском направлении за понедельник захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев. Сейчас продолжается одно боестолкновение. На Краматорском направлении враг один раз пытался продвигаться вперед, но получил отпор.

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На Торецком направлении враг пытается вклиниться в украинскую оборону. Две атаки продолжаются, пять штурмовых действий захватчиков отбили. На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 22 попытки потеснить украинских воинов с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск и отбили девять атак, 13 боестолкновений еще продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 11 штурмовых действий вражеских войск. Одно боестолкновение продолжается. На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла несколько ударов неуправляемыми авиационными ракетами.

На Ореховском направлении украинские защитники отражают одну атаку противника. На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие - успеха не имел.

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В Курской области РФ украинские воины за понедельник отражали пять вражеских атак, две из которых еще продолжаются. Авиация захватчиков нанесла 16 ударов, сбросив при этом 21 КАБ. Кроме того, враг совершил более 130 артиллерийских обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Харьковском, Купянском, Северском и Гуляйпольском направлениях в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

Общее количество боевых столкновений за сутки составляет 56.

войнарегионыроссийско-украинская война
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