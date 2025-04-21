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Троє людей постраждали на Нікопольщині через російські атаки та міну

Тетяна ОлійникПонеділок, 21 квітня 2025, 19:02
Троє людей постраждали на Нікопольщині через російські атаки та міну
Фото - Getty Images

Російська армія увесь день 21 квітня атакувала Нікопольський район на Дніпропетровщині, постраждали двоє людей, ще одна жінка у Нікополі постраждала від російської міни.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА

Пряма мова: "Нікопольщину агресор атакував увесь день. Застосовував БпЛА та артилерію. Під ударом були райцентр, Мирівська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади.

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Постраждали чоловік 66 років та жінка – 63. Обоє лікуватимуться амбулаторно".

Деталі: У Нікополі 62-річна жінка наступила на ворожу міну, її госпіталізували у важкому стані.

РФ била і по Межівській громаді Синельниківського району. Минулося без загиблих та поранених.

Дніпропетровська областьвійнабойові дії
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