Троє людей постраждали на Нікопольщині через російські атаки та міну
Понеділок, 21 квітня 2025, 19:02
Російська армія увесь день 21 квітня атакувала Нікопольський район на Дніпропетровщині, постраждали двоє людей, ще одна жінка у Нікополі постраждала від російської міни.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА
Пряма мова: "Нікопольщину агресор атакував увесь день. Застосовував БпЛА та артилерію. Під ударом були райцентр, Мирівська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади.
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Постраждали чоловік 66 років та жінка – 63. Обоє лікуватимуться амбулаторно".
Деталі: У Нікополі 62-річна жінка наступила на ворожу міну, її госпіталізували у важкому стані.
РФ била і по Межівській громаді Синельниківського району. Минулося без загиблих та поранених.