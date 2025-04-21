Три человека пострадали на Никопольщине из-за российских атак и мины

Российская армия весь день 21 апреля атаковала Никопольский район Днепропетровской области, пострадали два человека, еще одна женщина в Никополе пострадала от российской мины.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА

Прямая речь: "Никопольский район агрессор атаковал весь день. Применял БпЛА и артиллерию. Под ударом были райцентр, Мировская, Покровская, Марганецкая, Червоногригорьевская громады.

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Пострадали мужчина 66 лет и женщина – 63. Оба будут лечиться амбулаторно".

Детали: В Никополе 62-летняя женщина наступила на вражескую мину, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

РФ била и по Межевской громаде Синельниковского района. Прошло без погибших и раненых.